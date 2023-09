La Belgique et la France cherchent à faire reconnaître les monuments commémoratifs de la Première Guerre mondiale comme sites du patrimoine mondial de l’UNESCO

Alors que la guerre ravage à nouveau le cœur de l’Europe, les innombrables pierres tombales, cimetières et monuments commémoratifs de la Première Guerre mondiale sont un témoignage intemporel de sa cruauté. La Belgique et la France souhaitent qu’ils soient reconnus comme sites du patrimoine mondial de l’UNESCO pour que les gens s’arrêtent et réfléchissent.

Ils amènent pause et introspection à presque tous ceux qui visitent les sites disséminés le long des anciennes lignes de bataille de la Grande Guerre de 1914-1918 qui a tué quelque 10 millions de soldats.

A 12 ans, Robin Borremans rêve de devenir pilote d’hélicoptère dans les Forces Spéciales d’élite belges. Au cimetière de Tyne Cot, où 12 000 soldats du Commonwealth sont enterrés rangées après rangées, sa vision de la vie et de la mort, de la guerre et de la paix, s’affine.

« Cela vous rend très silencieux quand vous savez ce qui s’est passé pendant cette guerre », a-t-il déclaré en prenant une pause après avoir marché entre les rangées de morts. « C’est vraiment terriblement impressionnant. » Lui et son groupe prévoyaient de visiter un cimetière pour les Allemands, autrefois ennemis, plus tard dans la journée.

C’est en raison de cet impact que les deux pays souhaitent que l’UNESCO inclue la région sur sa célèbre liste de sites aux côtés de la Grande Muraille de Chine, du Machu Picchu au Pérou et de l’Acropole en Grèce. Une décision sur la question devrait être prise vers le 21 septembre lors de la réunion du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO à Riyad, en Arabie Saoudite.

La zone compte 139 sites couvrant l’ouest de la Belgique et le nord de la France et est une histoire vivante presque depuis que les armes se sont finalement tues en 1918. Dans la ville voisine d’Ypres, « chaque soir – chaque soir – de chaque jour depuis les années 1920, il y a eu quelques de gens soufflant du cor depuis la porte de Menin », où les noms de 54 000 soldats qui n’ont jamais été retrouvés dans le chaos engendré par la guerre sont gravés sur ses murs, a déclaré Matthias Diependaele, ministre du Patrimoine de la région flamande du nord de la Belgique.

« C’est l’idée de commémorer chaque vie perdue dans cette guerre », a-t-il déclaré.

Mais cela ne suffit pas nécessairement pour obtenir une telle reconnaissance, a déjà statué l’UNESCO. Au grand désarroi des deux nations, il a rejeté leur demande en 2018 avec l’avis du Conseil international des monuments et des sites, marquant ses conclusions par des commentaires tels que « plusieurs questions », « manque de clarté », « trop étroites et limitées » et « lacunes. »

En outre, on a longtemps considéré qu’un site comme le camp de concentration nazi allemand d’Auschwitz Birkenau en Pologne devait être à lui seul un témoin de l’horreur et de la souffrance et non un précédent pour une longue liste liée aux guerres.

C’était il y a cinq ans et aujourd’hui, Diependaele a déclaré : « Je crois et je compte sur le fait que les idées au sein de l’UNESCO ont changé et qu’il existe désormais davantage de contexte d’ouverture ». Et avec l’invasion russe de l’Ukraine, vieille d’un an et demi, « le monde a également changé depuis. Et peut-être y a-t-il beaucoup plus de compréhension de la nécessité de défendre la paix ».

Depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs institutions liées aux mémoriaux et aux cimetières ont lancé des initiatives pour soutenir la nation en difficulté.

Comme lors de la Première Guerre mondiale, les victimes se comptent également par dizaines de milliers, même si, heureusement, le chiffre global est encore beaucoup plus faible. Le sentiment de perte reste cependant le même.

« Nous recevons tellement de gens qui viennent ici et établissent ce lien avec l’Ukraine simplement parce que c’est très pertinent en ce moment », a déclaré Erin Harris, guide à Tyne Cot. « Et vous voyez la même situation se produire – avec ces deux camps qui se battent sans fin. »

« Et vous venez ici dans un endroit comme celui-ci et vous voyez vraiment, eh bien, cela se produit toujours », a déclaré Harris. « Et, vous savez, peu de choses ont changé. »