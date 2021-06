La Belgique et la Finlande marquent l’ouverture de la saison avec des victoires dans le groupe B, l’Autriche bat la Macédoine du Nord

Tableau des points de l’UEFA Euro 2020 : L’action de football a gardé les fans dans le stade et à la télévision collés alors que le coup d’envoi du Championnat d’Europe de l’UEFA vendredi s’est poursuivi le week-end. Alors que l’Italie a lancé la saison en beauté après avoir noyé la Turquie 3-0 lors du match d’ouverture de la saison à Rome vendredi. Dimanche, une autre nation européenne, la Belgique, a battu la Russie 3-0 lors d’un match du Groupe B au Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg. Romelu Lukaku a frappé deux fois, tandis que le seul doublé de Thomas Munier a suffi à assurer une première victoire et a confirmé son statut de favori pour l’Euro 2020. Cependant, le défenseur belge Timothy Castagne, a subi deux fractures au visage pendant le match et a été exclu de le reste du tournoi.

Les coéquipiers du Groupe C, la Finlande, ont battu le Danemark 1-0 à Copenhague samedi. La tête de Joel Pohjanpalo a scellé l’accord du match massivement retardé qui a été suspendu après l’effondrement de Christian Eriksen. Cependant, après un traitement sur le terrain, il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été déclaré stable. Le match a repris à la demande des joueurs.

Alors que Stefan Lainer, Michael Gregoritsch et Mark Arnautovic ont contribué à la victoire 3-1 de l’Autriche sur la Macédoine du Nord, lors de leur premier match de la saison du Groupe C. Alors que, dans un autre match palpitant du Groupe C, les Pays-Bas ont fait un retour gagnant en battant l’Ukraine 3-2 à Amsterdam dimanche. Après une première mi-temps tranquille, le skipper Georginio Wijnaldum a ouvert le score à la 52e minute et l’avance a été doublée par Wout Weghorst seulement 7 minutes plus tard. Mais ensuite, l’Ukraine a riposté dans les quatre minutes alors qu’Andriy Yarmolenko et Yarmolenko ont marqué une fois chacun à la 75e et à la 79e minute respectivement. Mais les Néerlandais ont retrouvé leur voix lorsque la tête de Denzel Dumfries a scellé l’accord pour les hôtes.

Pendant ce temps, lors d’un match du Groupe D, l’Angleterre a commencé son parcours insaisissable en Championnat d’Europe avec une victoire 1-0 sur la Croatie au stade de Wembley. Raheem Sterling a marqué le seul but du match à la 57e minute pour aider son équipe à choisir trois points cruciaux. La victoire a également brisé le sort de l’Angleterre de ne pas gagner un match d’ouverture d’un championnat d’Europe pour la première fois.

Dernière mise à jour du tableau des points de l’UEFA Euro 2020 :

GROUPER ÉQUIPE député W ré L GF Géorgie DG STP B Belgique 1 1 0 0 3 0 3 3 B Finlande 1 1 0 0 1 0 1 3 B Danemark 1 0 0 1 0 1 -1 0 B Russie 1 0 0 1 0 3 -3 0

GROUPER ÉQUIPE député W ré L GF Géorgie DG STP C L’Autriche 1 1 0 0 3 1 2 3 C Pays-Bas 1 1 0 0 3 2 1 3 C Ukraine 1 0 0 1 2 3 -1 0 C Macédoine du Nord 1 0 0 1 1 3 -2 0

GROUPER ÉQUIPE député W ré L GF Géorgie DG STP ré Angleterre 1 1 0 0 1 0 1 3 ré République Tchèque 0 0 0 0 0 0 0 0 ré Écosse 0 0 0 0 0 0 0 0 ré Croatie 1 0 0 1 0 1 -1 0

Meilleur buteur de l’UEFA Euro 2020 :

L’attaquant vedette belge Romelu Lukaku est en tête des charts avec un doublé.

Meilleures passes décisives de l’UEFA Euro 2020 :

L’Italien Ciro Immobile est en tête de liste.

Jusqu’à présent, il n’y a qu’une seule entrée dans cette liste sous la forme d’Immobile.

Cartons jaunes UEFA Euro 2020 :

L’Autrichien Stefan Lainer a écopé d’un carton jaune lors de son premier match de saison contre la Macédoine du Nord. Le Finlandais Tim Sparv a écopé d’un carton jaune pour une faute grave lors du match contre le Danemark. Sydorchok d’Ukarine a obtenu son premier carton jaune du tournoi, lors de son match contre les Pays-Bas.

