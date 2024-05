La Belgique enverra des avions F-16 en Ukraine à une condition

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Un avion de combat belge F-16 lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Bruxelles mardi. Didier Lebrun/Photonews/Getty Images

La Belgique envisage d’envoyer 30 avions de combat F-16 en Ukraine, mais elle doit éviter de les utiliser au-dessus de la Russie.

Zelensky a souligné la nécessité pour l’Ukraine de renforcer sa défense aérienne contre la Russie.

Les F-16 font partie d’un programme d’aide d’un milliard de dollars, livré sur quatre ans.

La Belgique a accepté d’envoyer 30 avions de combat F-16 de fabrication américaine en Ukraine à condition qu’ils ne volent pas sur le territoire russe.

« Des avions F-16 seront livrés à l’Ukraine dès que possible. Notre objectif est de pouvoir fournir les premiers avions avant la fin de cette année, 2024 », a annoncé mardi le Premier ministre belge Alexander De Croo en recevant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. « Tout ce qui est couvert par cet accord est très clair. Il est destiné à être utilisé par les forces de défense ukrainiennes en Ukraine.[‘s] territoire. »

Zelensky a insisté sur la nécessité pour l’Ukraine d’améliorer sa défense aérienne contre la Russie et de reconstruire son armée de l’air, qui a été mise à mal par deux années de guerre. Les 30 F-16 devraient être livrés au cours des quatre prochaines années dans le cadre d’un programme d’aide promis par la Belgique d’un milliard de dollars, portant la future flotte ukrainienne à environ 85 F-16.

Le nombre total est important car l’Ukraine devrait perdre de nombreux F-16 sur ce qui pourrait être son champ de bataille le plus dangereux en cinq décennies d’aviation.

En plus de défendre l’espace aérien ukrainien, les F-16 équipés de missiles à longue portée peuvent améliorer la capacité de frappe de l’Ukraine – une étape utile alors que Kiev tente de freiner l’élan de Moscou sur le champ de bataille.

« Notre tâche est d’utiliser le premier F-16 sur le champ de bataille cette année et de renforcer ainsi nos positions », a déclaré Zelensky.

Les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège ont déjà proposé des dizaines de F-16 pour soutenir l’Ukraine. L’US Air Force forme des pilotes ukrainiens pour les piloter.

L’Ukraine pourrait toujours frapper la Russie depuis son propre espace aérien avec le F-16, mais la restriction d’utilisation limite l’accès de l’avion à des attaques plus profondes et empêche l’observation d’un avion de fabrication américaine survolant le territoire russe ; les États-Unis ont imposé des réserves similaires sur d’autres armes.

Alors que l’Ukraine attend l’arrivée progressive de l’aide militaire des États-Unis et d’autres alliés, l’offensive estivale de la Russie a débuté.

Les déficiences de la défense aérienne de l’Ukraine ont permis à la Russie de lancer des barrages continus de frappes profondes au-delà des lignes ukrainiennes.

Des experts de l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion de Washington, DC, ont déclaré que la Russie avait peut-être lancé son offensive trop tôt et qu’elle ne disposait pas sur ses lignes de front du personnel adéquat nécessaire pour « mener avec succès une opération visant à envelopper, encercler, ou s’emparer de la ville de Kharkiv.

Malgré la pénurie de soldats russes, l’Ukraine continue de lutter pour combler son propre déficit en troupes et en ressources.