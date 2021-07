La Belgique enquête sur un possible homicide involontaire suite à des inondations meurtrières qui ont fait plus de 40 morts

Un juge d’instruction a été nommé pour identifier d’éventuels responsables présumés d’homicides involontaires lors des inondations meurtrières de ce mois-ci, a annoncé mercredi un parquet de la ville de Liège. Un procureur a déjà pris note de diverses positions publiques relatives à l’enchaînement des événements précédant les inondations, ajoutant que les responsables pourraient être responsables de la « manque de prévoyance ou de précaution», selon les médias locaux.

Lire la suite















L’enquête porte sur les graves inondations qui ont frappé la région du sud de la Belgique le 14 juillet. La province de Liège a été la plus touchée, et 41 décès ont été confirmés en Wallonie au total, avec au moins deux autres personnes toujours portées disparues, selon les médias locaux. rapporté cette semaine, citant le gouvernement régional. Au moins 202 des 262 communes de Wallonie peuvent prétendre au soutien du fonds de catastrophe, a annoncé le Premier ministre régional Elio Di Rupo lors d’une conférence de presse en début de semaine, déclarant que «cela montre l’ampleur de la catastrophe.«

Les habitants ont également demandé une enquête indépendante. Habitants et commerçants de la commune de Chaudfontaine (province de Liège) se sont regroupés au sein d’un collectif « People against flow », envisageant de porter plainte contre l’Etat, selon les médias locaux. Ils soupçonnent que la mauvaise gestion des barrages dans la région aurait pu conduire à la catastrophe, tout en blâmant la négligence des autorités en termes d’ordres d’évacuation. Au moins certains dommages auraient pu être évités en abaissant les niveaux d’eau d’un grand barrage à la suite de mauvaises prévisions météorologiques, ont suggéré des spécialistes.

Les inondations en Belgique ont endommagé des infrastructures, laissant des milliers de personnes sans électricité ni eau potable. Dans l’Allemagne voisine, des dizaines de personnes ont été tuées dans les inondations massives, et la catastrophe a également touché la Suisse et l’Autriche. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que son pays continuerait à «s’opposer” les forces destructrices de la nature, tout en appelant à des politiques de protection du climat plus strictes.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!