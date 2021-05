Jurgen Conings aurait pris quatre lance-roquettes et un ensemble d’autres armes de sa caserne militaire avant de disparaître lundi. Il a été vu pour la dernière fois en train de quitter son domicile dans la province du Limbourg, dans le nord-est de la Belgique.

Les autorités ont décrit le soldat comme un «Extrémiste potentiellement très violent» qui a des vues d’extrême droite. Il aurait laissé des messages indiquant qu’il ne se rendrait pas pacifiquement, expliquant qu’il «Ne pouvait plus vivre dans une société où les politiciens et les virologues nous ont tout pris.»

Il avait proféré des menaces contre plusieurs personnes ces dernières semaines, dont l’un des meilleurs virologues du pays, Marc Van Ranst. Ranst et sa famille ont été transférés dans un endroit sûr.

Quelques heures après avoir lancé une chasse à l’homme, la police a trouvé la voiture de Conings abandonnée dans une forêt voisine. Le véhicule contenait quatre lanceurs de missiles et une grande quantité de munitions. On pense que l’homme de 46 ans est toujours armé d’autres armes et est équipé d’un gilet pare-balles.

Les médias locaux ont rapporté que des véhicules blindés ont rejoint le « massif » déploiement de soldats et de policiers à la recherche de Conings mercredi soir et jeudi.

Des vidéos et des photographies montrent des véhicules militaires arrivant au parc national Hoge Kempen, où l’on pense que le suspect pourrait se cacher.

Les autorités ont bouclé les 12 000 hectares (46 miles carrés) de forêt protégée, situés près de la frontière néerlandaise. Un certain nombre de casernes militaires de la région ont également été fermées, les soldats étant empêchés de partir, selon les rapports.

🚨 Grosse présence militaire et policière dans le parc national de la Haute Campine pour retrouver #JurgenConings# LN24pic.twitter.com/3ZnVqw1V50 – Romain Mayez (@RomainMayez) 20 mai 2021

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a exprimé sa frustration face à l’incident, notant que Conings avait déjà été signalé par l’Unité de coordination du pays pour l’analyse des menaces, qui identifie les menaces terroristes potentielles.

« [That] quelqu’un qui a déjà fait des menaces dans le passé… que cet homme au sein de la Défense ait accès aux armes et puisse même emporter ces armes avec lui… est inacceptable, » De Croo a déclaré mercredi.

Il a appelé l’armée à élaborer des plans pour garantir que de tels incidents puissent être évités à l’avenir.

