La Belgique déclare une « alerte terroriste » après deux morts par balle

Le suspect qui a tué deux ressortissants suédois à Bruxelles est toujours en liberté

Le gouvernement belge a qualifié de terrorisme la fusillade mortelle survenue lundi contre deux citoyens suédois à Bruxelles et a déployé des policiers supplémentaires pour empêcher le suspect de traverser la frontière.

Premier ministre Alexandre De Croo décrit l’attaque comme « poignant » et a adressé ses condoléances à son collègue suédois. « En tant que partenaires proches, la lutte contre le terrorisme est une lutte commune. » il ajouta.

« La Belgique et la Suède sont unies contre le terrorisme » a déclaré la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib, en adressant également ses condoléances à Stockholm. Lahbib a ajouté qu’elle était « horrifié par l’attentat terroriste » au coeur de Bruxelles et que « Tous les moyens nécessaires doivent être mobilisés pour lutter contre le radicalisme. »

Les deux victimes ont été abattues vers 7h15, heure locale, en plein centre de Bruxelles. La police suppose qu’il s’agissait de supporters de l’équipe nationale suédoise qui étaient en visite dans la capitale belge. Le match de qualification Suède-Belgique pour l’Euro 2024, qui se déroulait au stade du Heysel, a été arrêté à la mi-temps et les supporters ont été enfermés à l’intérieur du site par mesure de sécurité.

Ce n’est pas une blague, s’il vous plaît faites attention à vous pic.twitter.com/9tP4Us1iUG – Votre Nom Ici (@momoblf) 16 octobre 2023

Des images non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux montraient un suspect, vêtu d’une veste orange haute visibilité et d’un casque blanc, descendant d’un scooter avant d’ouvrir le feu dans la rue. L’homme a suivi les civils en fuite jusqu’à un immeuble résidentiel voisin, a tiré plusieurs autres coups de feu avec son fusil et s’est enfui à bord du scooter.

Des témoins oculaires ont déclaré aux médias belges que le tireur avait crié « Allahu Akbar » avant d’ouvrir le feu.

Une autre vidéo circulant sur Internet montre un homme barbu portant les mêmes vêtements, parlant arabe et disant qu’il veut « venger les musulmans » en tuant « infidèles » selon le média Sudinfo. Les médias belges soupçonnent le tireur d’agir pour le compte du groupe terroriste État islamique (EI, anciennement ISIS), bien que la police n’ait pas encore officiellement confirmé ou infirmé cette hypothèse.