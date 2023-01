La Belgique, championne en titre, bat les Pays-Bas pour atteindre le sommet

La Belgique, championne en titre, a battu les Pays-Bas, deuxièmes des deux dernières éditions, lors d’une séance de tirs au but 3-2 pour organiser un affrontement au sommet contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde masculine de la FIH vendredi.

Les champions olympiques en titre, la Belgique et les Néerlandais, ont été bloqués à 2-2 dans le temps réglementaire au stade de Kalinga.

Le match entre l’équipe la plus âgée, la Belgique, et une jeune équipe néerlandaise a été disputé de manière égale, mais les champions en titre les plus expérimentés se sont enfuis vainqueurs lors de la fusillade.

La Belgique compte 11 joueurs de plus de 30 ans, tandis que les Pays-Bas comptent huit joueurs de moins de 25 ans et seulement deux de plus de 30 ans.

Les Red Sticks, qui sont venus avec presque le même ensemble de joueurs qui ont remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo, sont parmi les équipes les plus en forme et les plus expérimentées.

L’attaquant vedette Tom Boon (27e) et Nicolas de Kerpel (45e) ont marqué pour la Belgique dans le temps réglementaire tandis que l’expert en corner Jip Janssen (12e et 36e) a inscrit un doublé pour les Pays-Bas.

Lors de la première demi-finale, le drag-flicker star Gonzalo Peillat a réussi un triplé en seconde période alors que l’Allemagne effectuait un retour sensationnel après avoir été mené de deux buts pour battre l’Australie 4-3 et entrer en finale pour la cinquième fois.

Peillat a marqué sur penalty aux 43e, 52e et 59e minutes tandis que le «joueur du match» Niklas Wellen (60e) a frappé avec seulement quelques secondes à jouer dans le match pour étourdir l’Australie, qui a gaspillé une avance de 2-0 à la mi-temps en une demi-finale dramatique.

Jeremy Hayward (12e), Nathan Ephraums (27e) et Blake Govers (58e) ont marqué pour l’Australie, qui jouera désormais pour la médaille de bronze dimanche.

Il s’agissait de la première entrée de l’Allemagne, double championne, en finale après l’édition 2010 à New Delhi où elle avait terminé deuxième. Ils avaient remporté l’argent en 1982 avant de remporter des titres en 2002 et 2006.

L’Allemagne s’est également vengée de sa défaite 1-3 face à l’Australie en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo.

Pour l’Australie, triple championne, il s’agissait de leur deuxième échec consécutif à entrer en finale. Ils avaient perdu contre les Pays-Bas au même stade en 2018, terminant avec une médaille de bronze après des titres consécutifs en 2010 et 2014.

L’Australie menait 2-0 jusqu’à la 42e minute et il semblait qu’elle allait s’enfuir avec le match. Mais les trois buts en drag-flick de Peillat, qui a disputé plus de 100 matchs pour l’Argentine et remporté l’or aux Jeux olympiques de Rio 2016 pour les Las Leonas avant de devenir citoyen allemand, ont changé la donne.

Dans la deuxième demi-finale, Jip Janssen a donné l’avantage aux Néerlandais à la 12e minute sur le deuxième corner de l’équipe en envoyant un coup à faible traînée devant le gardien belge Vincent Vanasch.

Les Pays-Bas faisaient la majeure partie de l’attaque avec Floris Wortelboer faisant une belle course dans le cercle belge mais son centre de la ligne de fond ne pouvait trouver personne près de la bouche de but.

La Belgique a riposté trois minutes avant la mi-temps avec son joueur vedette Tom Boon marquant sur un corner de pénalité alors que le score indiquait 1-1 à la pause.

Plus jeunes et donc plus rapides sur leurs pieds, les Néerlandais ont de nouveau pris les devants au troisième quart avec Janssen complétant son doublé sur un corner de pénalité.

Le capitaine Felix Denayer a réussi deux coups sûrs sur le but néerlandais à la 43e minute dans une vague d’attaques, mais le gardien Pirmin Blaak les a bloqués tous les deux.

C’était un truc de bout en bout pendant un moment et la Belgique a égalisé juste au moment où il restait quelques secondes dans le troisième quart-temps, avec Nicolas de Kerpel qui a tiré un panier sur le terrain.

Dans un quatrième quart-temps dramatique, Boon a gaspillé un coup de pénalité à la 50e minute avec Blaak se penchant à sa droite pour bloquer le tir.

