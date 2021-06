La Belgique bat la Finlande 2-0 et se qualifie pour les huitièmes de finale en tant que Toppers du Groupe B

La Belgique a marqué deux buts en retard pour vaincre une vaillante Finlande 2-0 lundi, poussant ses adversaires au bord d’une sortie de la phase de groupes de l’Euro 2020 et envoyant le Danemark en huitièmes de finale.

Le but contre son camp du gardien finlandais Lukas Hradecky à la 74e minute et le troisième but de Romelu Lukaku du tournoi ont permis à la Belgique de Roberto Martinez de terminer en tête du groupe B.

L’équipe numéro un mondial affrontera une équipe classée troisième au prochain tour dimanche à Séville.

La Finlande termine troisième du groupe, mais ne semble pas être l’une des quatre meilleures équipes à la troisième place.

L’autre match a vu le Danemark battre la Russie 4-1 à Copenhague pour arracher la deuxième place et réserver un billet pour les 16 derniers.

La Finlande savait qu’elle n’aurait besoin que d’un point pour se qualifier si les Danois gagnaient, mais bien qu’ils aient tenu tête à la Belgique pendant plus de 70 minutes, ils n’ont pas pu tenir le coup dans la chaleur de Saint-Pétersbourg.

C’était sans doute le XI le plus fort que la Belgique ait aligné dans le tournoi jusqu’à présent, avec le capitaine Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Axel Witsel qui ont tous commencé après de récents problèmes de blessure.

Ils n’ont pas mis longtemps à trouver leur rythme, De Bruyne libérant Lukaku, qui tirait à côté, avant de voir un centre bas détourné par une défense finlandaise paniquée.

La première mi-temps a été largement jouée à un rythme lent, mais la Belgique a toujours semblé dangereuse lorsqu’elle a déplacé le ballon plus rapidement, avec deux mouvements de ce type se terminant par Witsel et Hazard explosant au-dessus de la barre transversale.

Les Red Devils ont montré de quoi ils sont capables peu avant la mi-temps avec une merveilleuse contre-attaque menée par Hazard, mais Hradecky a refusé l’adolescent Jeremy Doku avec un arrêt plongeant à une main.

Hazard a tenté de gagner un penalty en tombant près du défenseur finlandais Daniel O’Shaughnessy, mais ses appels pour un tir au but ont été rejetés.

La Finlande a montré un peu plus d’aventure en début de seconde mi-temps, ce qui les a laissés plus ouverts à l’arrière.

Hradecky a réussi un magnifique arrêt pour nier Hazard, mais a été battu par Lukaku à la 65e minute.

Cependant, le but a été exclu par VAR pour les décisions de hors-jeu les plus strictes.

Mais la Finlande a pris du retard, dans des circonstances angoissantes, lorsque la tête de Thomas Vermaelen d’un corner a frappé le poteau et la barre transversale avant d’être poussé par Hradecky au-dessus de sa propre ligne.

Les outsiders n’avaient pas d’autre choix que de poursuivre l’égalisation s’ils voulaient terminer deuxièmes du groupe, mais ils ont été repris à neuf minutes de la fin.

La passe intelligente de De Bruyne dans la surface a trouvé Lukaku, qui s’est retourné et a claqué un tir du pied droit pour marquer son 63e but international.

La Finlande fait maintenant face à une attente nerveuse pour voir si elle en a fait assez, mais aurait besoin d’une série de résultats remarquables pour progresser.

