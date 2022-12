La Belgique avertit ses ressortissants de quitter l’Iran au milieu des arrestations

BRUXELLES (AP) – La Belgique exhorte ses ressortissants à quitter l’Iran, les avertissant qu’ils risquent une arrestation arbitraire ou un procès inéquitable, après qu’un travailleur humanitaire détenu y aurait été condamné à 28 ans de prison la semaine dernière.

L’Iran est secoué par des manifestations depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, décédée après avoir été détenue par la police des mœurs. Les manifestations se sont depuis transformées en l’un des défis les plus sérieux à la théocratie instaurée par la révolution islamique de 1979.

Les forces de sécurité ont violemment réprimé les manifestations, tuant plus de 500 manifestants et en arrêtant plus de 18 000, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille de près les troubles. Plus de 60 membres des forces de sécurité ont été tués, selon le groupe.

Au cours du week-end, l’une des actrices les plus renommées du pays a été arrêtée pour avoir répandu des mensonges sur les manifestations, la dernière d’une série d’arrestations de célébrités comprenant des footballeurs, des acteurs et des influenceurs.

Le ministère belge des Affaires étrangères a déclaré dimanche dans un communiqué qu'”en cas d’arrestation ou de détention, le respect des droits fondamentaux et la sécurité des personnes ne sont pas garantis”.

Il a déclaré que l’ambassade de Belgique à Téhéran “est très limitée” dans l’aide qu’elle peut fournir en cas d’arrestation. Les personnes détenant deux passeports ne peuvent pas recevoir de visites consulaires car l’Iran ne reconnaît pas la double nationalité.

“Les ressortissants belges qui, malgré cet avertissement, se trouvent actuellement en Iran, sont invités à être extrêmement vigilants et à prendre les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité”, indique le communiqué publié dimanche.

Le ministère a noté que “récemment, un ressortissant belge et plusieurs autres Occidentaux ont été arbitrairement arrêtés et sont actuellement emprisonnés en Iran”.

La famille du travailleur humanitaire belge de 41 ans Olivier Vandecasteele, détenu dans une prison iranienne depuis des mois et en grève de la faim, a déclaré la semaine dernière qu’un tribunal l’avait condamné à 28 ans de prison.

Sa famille a déclaré que les accusations portées contre Vandecasteele n’étaient toujours pas claires, qu’il avait été privé de l’accès à un avocat de son choix et qu’il souffrait de graves problèmes de santé.

L’Iran a détenu un certain nombre d’Iraniens ayant la double nationalité au fil des ans, les accusant d’espionnage ou de porter atteinte à la sécurité nationale. Les critiques accusent l’Iran d’utiliser ces détenus comme monnaie d’échange pour obtenir des concessions de la communauté internationale, ce que le gouvernement iranien nie.

Un certain nombre d’Européens ont été détenus en Iran ces derniers mois, dont un touriste suédois et un scientifique polonais. Deux citoyens français arrêtés en juin sont accusés d’avoir rencontré des enseignants protestataires et d’avoir participé à un rassemblement antigouvernemental.

The Associated Press