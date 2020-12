La Belgique suit l’exemple des Pays-Bas et a décidé de fermer sa frontière pour tous les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni, après que le pays a imposé un verrouillage strict sur une nouvelle souche de SRAS-CoV-2 se propageant dans le sud de l’Angleterre.

L’interdiction de voyager belge entre en vigueur à minuit et affectera les voyages aériens et les trains Eurostar, qui relient le pays au Royaume-Uni via la France, a annoncé dimanche le Premier ministre Alexander De Croo. La restriction restera en vigueur pendant au moins 24 heures, a-t-il déclaré à l’émission de télévision flamande De Zevende Dag.

Le dirigeant belge a qualifié la décision de « Mesure préventive » qui a suivi une initiative similaire des Pays-Bas, qui ont fermé leur frontière avec le Royaume-Uni au moins jusqu’en janvier. De Croo a déclaré que son gouvernement prenait des consultations scientifiques et prolongerait son interdiction «Si cela s’avère nécessaire».

«Il reste encore beaucoup de questions à se poser, sur la mutation elle-même et sur la question de savoir si elle a déjà atteint le continent européen ou non. Nous n’avons pas encore de réponse concluante », De Croo a expliqué.

Aussi sur rt.com Les Pays-Bas interdisent les voyages aériens depuis la Grande-Bretagne jusqu’à l’année prochaine pour une nouvelle souche Covid-19 similaire à une variante à propagation rapide au Royaume-Uni

La Belgique traite déjà le Royaume-Uni comme un pays de «zone rouge» et oblige toutes les personnes qui en arrivent à se mettre en quarantaine jusqu’à sept jours et à passer un test Covid-19. Même avant l’annonce du verrouillage britannique, la Belgique se préparait à resserrer les règles relatives aux voyages internationaux la semaine prochaine et éventuellement à interdire aux ressortissants britanniques d’entrer à partir du 1er janvier, afin de refléter un changement de statut du pays après le Brexit. Le délai de grâce après le divorce de Londres avec l’UE expire à la fin de ce mois.

Selon l’AFP, l’Allemagne envisage également une interdiction de voyager avec le Royaume-Uni, une source déclarant que cela était considéré comme « Une option sérieuse » par Berlin.

Aussi sur rt.com « Je ne peux pas avoir Noël comme prévu »: BoJo dit à Londres, dans le sud-est et à Peterborough de RESTER À LA MAISON suite à la propagation rapide d’une nouvelle souche de Covid

La nouvelle souche du virus serait nettement plus infectieuse que celles identifiées précédemment. Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hanckock, a déclaré dimanche que la nouvelle version était « hors de contrôle » et que des mesures plus restrictives étaient nécessaires pour freiner sa propagation.

« Cette nouvelle variante, vous pouvez l’attraper plus facilement à partir d’une plus petite quantité de virus, » il a dit au programme «Sophy Ridge le dimanche». «Toutes les différentes mesures que nous avons en place, nous en avons besoin de plus pour contrôler la propagation de la nouvelle variante.»

«Toutes les différentes mesures que nous avons en place, nous en avons besoin de plus.» Secrétaire à la santé @MattHancock dit que plus de mesures sont nécessaires pour «contrôler la propagation de la nouvelle variante».#Crête: https://t.co/2MKcjSQOZZ pic.twitter.com/3ZHzhVYc6H – Sophy Ridge dimanche (@RidgeOnSunday) 20 décembre 2020

Les verrouillages de niveau 4 annoncés par le Premier ministre Boris Johnson samedi ont été une grande déception pour le public britannique, qui espérait qu’un assouplissement des lignes directrices viendrait pour Noël comme promis. Johnson a déclaré que la nouvelle souche de coronavirus avait rendu le plan impossible à mettre en œuvre.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!