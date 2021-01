La Belgique a annoncé une interdiction des voyages non essentiels jusqu’au 1er mars selon les médias nationaux.

Selon un certain nombre de rapports, le Comité de coordination du pays a pris la mesure par inquiétude concernant la propagation de nouvelles variantes ainsi que par crainte d’une éventuelle troisième vague.

Les entreprises sont sous le choc.

Les agences de voyages en Belgique ont déjà été durement touchées par la pandémie de coronavirus, avec l’échouement des vols, les restrictions de voyage et les craintes d’attraper le COVID-19 entraînant une forte baisse des réservations.

Euronews s’est entretenu avec une agence de la capitale Bruxelles, qui serait généralement occupée à cette période de l’année.

Mais selon un porte-parole de sa maison mère, la pandémie a entraîné la fermeture de 20% de ses agences, et une réduction d’un tiers de ses effectifs.

Frank Bosteels, un porte-parole de Connections, a déclaré: «Les affaires sont en baisse d’environ 88%. En temps normal, Connections aurait un volume de 180 000 voyageurs par an. L’année dernière, nous n’avons eu aucune nouvelle réservation. »

Les agences de voyages et les voyagistes de toute la Belgique font écho à cette situation, qui menace directement des milliers de travailleurs du tourisme.

Tous espéraient que les voyages reprendraient cette année, avant les vacances d’été. Mais la décision du gouvernement belge de restreindre davantage les voyages non essentiels déçoit les espoirs de nombreux acteurs du secteur.

Bosteels a déclaré à Euronews: «Nous pensons qu’il aurait été possible de laisser les gens voyager, de manière contrôlée si les mesures avaient été mises en place. Nous sommes désolés de constater qu’environ un an après le début de la pandémie, rien n’a vraiment été mis en place pour rendre les voyages en toute sécurité possibles aujourd’hui. »

Lors du sommet virtuel européen de ce jeudi, les dirigeants du bloc ont « fortement découragé » les Européens de voyages non essentiels et ont averti que des restrictions plus strictes pourraient intervenir dans quelques jours.

Pour les touristes en Belgique et à travers l’Europe, cela signifie que la pause ensoleillée loin de chez eux devra probablement attendre.