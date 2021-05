Un tireur d’élite bien entraîné de l’armée belge, Jurgen Conings, qui a une expérience de combat dans plusieurs zones de guerre, dont l’Afghanistan, l’Irak et le Liban, a disparu lundi. Après avoir laissé des notes mettant sa vie en danger à plusieurs hauts responsables, l’homme de 46 ans aurait pris plusieurs missiles antichar, une mitraillette et une arme de poing capables de percer des gilets pare-balles depuis le dépôt de munitions de son unité. On pense que lui-même porte le gilet.

Conings est maintenant un « suspect terroriste», Selon les médias belges. Le bureau du procureur fédéral a enquêté sur lui pour «tentative de meurtre et possession illégale d’armes dans un contexte terroriste», A rapporté le diffuseur VRT. Les autorités estiment également que le suspect n’a pas été « agir sur une impulsion», Mais est plutôt bien préparé.

Tout au long de la semaine, quelque 400 soldats belges, tant de l’armée que de la police, ont fouillé rigoureusement le parc national Hoge Kempen dans la province belge du Limbourg. Des hélicoptères, des voitures blindées et des camions ont été déployés pour la chasse à l’homme, tandis que des centaines de personnes ont fouillé la réserve naturelle mètre par mètre équipée de caméras thermiques. Des forces venues d’Allemagne et des Pays-Bas ont été mobilisées, car la zone où on pense que Conings se cache est limitrophe de ces pays. Des unités spéciales néerlandaises sont également en attente de leur côté de la frontière au cas où l’homme tenterait de traverser.

Un certain nombre de mosquées de la province du Limbourg ont fermé leurs portes, ont rapporté les médias locaux, en raison des opinions extrémistes d’extrême droite connues de l’homme lourdement armé.

La police a écouté des appels téléphoniques et a regardé des images de caméras de vidéosurveillance, mais Conings « semble complètement déconnecté du monde», A rapporté le diffuseur belge VRT. Sa petite amie a fait appel à Conings à la télévision locale, lui demandant de « assurez-vous qu’il s’arrête»Et de ne blesser personne.

Auparavant, une voiture appartenant au suspect avait été retrouvée. Le militaire, qui avait également formé d’autres soldats pour des missions à l’étranger, aurait piégé son véhicule avec quatre lance-roquettes à l’intérieur. Une grenade avec un ensemble de fils la reliant aux portes de la voiture aurait été découverte. Il a également été rapporté que Conings aurait laissé ses médailles de service sur la tombe de ses parents, des sources suggérant qu’il l’avait fait mardi.

Un militaire négationniste a pénétré lourdement armé dans le nord de la Belgique. pic.twitter.com/0UKYape9JN – Moises Lopez (@chapoisat) 21 mai 2021

La petite amie de Conings, Gwendy, serait celle qui aurait alerté les autorités sur la disparition de son partenaire lundi. Elle aurait découvert plusieurs lettres laissées derrière elle, les médias locaux citant Conings comme lui écrivant « ne pouvait plus vivre dans une société où les politiciens et les virologues nous ont tout pris, » donc il « rejoindrait la résistance et ne se rendrait pas. »

Le soldat entraîné aurait également adressé des notes menaçantes à la ministre de la Défense du pays, Ludivine Dedonder, qui est désormais sous protection supplémentaire, a rapporté VRT. « Tu m’as formé à devenir qui je suis, je vais maintenant utiliser ça contre toi», Aurait écrit le tireur d’élite fugitif. Il aurait également menacé le virologue en chef de la Belgique, Marc Van Ranst, désormais responsable des mesures anti-Covid, et aurait été vu à proximité du domicile du responsable.

« Il se prépare pour son action depuis des jours, et il s’avère qu’il était effectivement proche de sa cible lundi soir, restant [near Van Ranst’s house] pendant plus de deux heures», A déclaré le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, cité par De Morgen.

Jurgen Conings serait armé de plusieurs canons, de quatre lance-missiles et d’autres explosifs. pic.twitter.com/iSaEPA1ZrA – WickedViral (@WickedViralTV) 20 mai 2021

Selon Het Nieuwsblad, affirmant avoir vu les lettres de Conings, il a écrit: «Je sais que je serai soudainement l’ennemi de l’État. Ils me chercheront et me trouveront après un moment … Je m’en fiche si je meurs ou non, mais alors ce sera ma voie. »

Samedi matin, aucun signe de Conings ne semble avoir été trouvé, et les médias locaux ont rapporté qu’ils avaient été éloignés du poste de commandement. Ils ont également déclaré qu’une importante colonne de véhicules militaires avait quitté la zone, avec seulement une petite présence policière restante, mais il n’est pas encore clair si les efforts de recherche sont déplacés.

Pendant ce temps, le suspect terroriste évasif gagne en popularité sur les réseaux sociaux.

Des groupes Facebook avec des milliers de membres soutiennent ouvertement Conings, tandis qu’une pétition a été lancée sur une plate-forme populaire pour «laissez Jurgen vivre. » La ministre belge de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a critiqué cette sympathie. « Les gens qui font de lui un héros, ou un personnage de Rambo ou un héros de cinéma, ils se trompent, je pense», A-t-elle déclaré dans une interview pour la télévision locale, ajoutant:«Cet homme est en effet dangereux et a des intentions très dangereuses. »

