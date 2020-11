La Belgique abat 151000 poulets après la dernière épidémie de grippe aviaire en Europe dans une ferme près de la frontière française

Un élevage de poulets belge a signalé vendredi la dernière épidémie de grippe aviaire H5N5 hautement contagieuse en Europe, a annoncé l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) dans une alerte. Des milliers d’oiseaux ont été abattus par précaution.

Quelque 600 oiseaux sont morts du virus, tandis que 151 000 autres ont été abattus après l’épidémie, qui a frappé la Flandre occidentale près de la ville de Menin, à la frontière franco-belge.

La grippe aviaire a commencé à se propager à la ferme le 18 novembre, avant que l’épidémie ne soit confirmée mercredi et signalée vendredi, ont déclaré des responsables de la santé animale.

Dans le but d’endiguer la propagation de l’infection, la zone touchée a été désinfectée, tandis que d’autres mesures – y compris le traçage et la destruction des produits animaux – doivent également être mises en œuvre, a indiqué l’OIE.

Vendredi, la Norvège a également signalé un cas de grippe aviaire, ce qui en fait le dernier pays à être touché après la Croatie, la Pologne et la Slovénie, qui ont toutes signalé leurs premières flambées.

L’épidémie de la Norvège est de la souche H5N8, qui est également hautement pathogène et a été le principal type de grippe aviaire à frapper l’Europe cette année, bien que H5N5 et H5N1 aient également été enregistrés.

Des millions d’oiseaux ont été détruits car la grippe aviaire a ravagé le continent depuis l’été, notamment au Danemark, en France, en Allemagne, en Irlande, en Israël, au Kazakhstan, aux Pays-Bas, en Russie, en Suède et au Royaume-Uni.

L’un des pays les plus durement touchés, les Pays-Bas, a abattu des centaines de milliers de poulets en novembre seulement.

La plupart des cas de grippe aviaire en Europe ont été signalés chez des oiseaux sauvages, mais les récentes épidémies dans les fermes ont entraîné l’abattage de plus de 1,6 million de poulets et de canards.

