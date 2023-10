La BEI soutient le développement de la technologie de détection du cancer de SDS Optic en Pologne

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 10 millions d’euros avec la société polonaise SDS Optic Inc., basée à Lublin et cotée à la Bourse de Varsovie (NC:SDS), pour soutenir le développement et la commercialisation de systèmes de diagnostic et surveillance de la plateforme de biodétection photonique inPROBE®. Les activités de recherche et développement soutenues contribueront à faire progresser une technologie de pointe en matière de détection du cancer. Cet accord a été rendu possible grâce au soutien du programme InvestEU, qui vise à déclencher plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

Le commissaire chargé de l’économie, Paolo Gentiloni, a déclaré: «Grâce à cet investissement soutenu par le programme InvestEU, nous redoublons notre engagement à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Cet accord souligne non seulement notre engagement à faire progresser l’innovation en matière de soins de santé, mais renforce également la position de l’Europe à l’avant-garde des technologies de santé avancées et des dispositifs médicaux de pointe. »

Vice-président de la BEI, prof. Teresa Czerwińska a déclaré : « Soutenir la recherche et l’innovation est l’une des priorités de la Banque européenne d’investissement et nous sommes heureux d’entamer une coopération avec SDS Optic, une entreprise polonaise ambitieuse spécialisée dans le développement de dispositifs de diagnostic médical innovants. Le financement de la BEI permettra l’entreprise de poursuivre sa croissance dynamique et de développer de nouvelles technologies qui accéléreront les processus de diagnostic pour le bénéfice social plus large.

SDS Optic Inc. développe, produit et commercialise des dispositifs de diagnostic et de surveillance uniques, en mettant l’accent sur l’assistance aux prestataires de soins de santé avec des diagnostics plus rapides et moins douloureux et des procédures de traitement ciblées. La société fusionne la biologie moléculaire, les technologies photoniques avancées, l’immunochimie et l’ingénierie biomédicale, après avoir développé le tout premier test immunologique à résolution unicellulaire pour le diagnostic en temps réel du cancer du sein, le dispositif de détection du cancer du sein inPROBE® HER2.

« Notre vision est de développer des technologies innovantes de diagnostic et de surveillance du cancer qui contribueront à augmenter le taux de survie au cancer de 30 % d’ici 2030. Nous nous efforçons d’y parvenir en créant et en mettant en œuvre des technologies photoniques en temps réel, in vivo et numériques. Il ne fait aucun doute que le soutien financier de la Banque européenne d’investissement accélérera considérablement notre développement et nous permettra de commercialiser de nouvelles applications beaucoup plus rapidement que nous ne le pensions. C’est une autre preuve de confiance que nous recevons de cette institution mondiale et renommée, après de très restreindre la vérification et l’acceptation de nos données et solutions scientifiques » – a déclaré Marcin Staniszewski, PDG de SDS Optic.

La BEI estime qu’investir dans l’innovation, la recherche et le développement ainsi que dans le capital humain est essentiel au développement économique. En 2022, le soutien de la Banque de l’UE à ces secteurs a atteint globalement 17,93 milliards d’euros. Entre 2018 et 2022, le soutien du Groupe BEI à ces secteurs en Pologne a atteint 4,65 milliards d’euros. À AJOUTER SI EXACT : L’accord de financement avec SDS Optic soutiendra des activités de recherche avancées dans une région moins développée de l’UE en termes de revenu par habitant, soulignant l’engagement de la BEI en faveur d’une croissance équitable et de la cohésion territoriale et sociale.

Informations d’arrière-plan

Le Groupe BEI est l’institution de financement à long terme de l’UE, détenue par ses États membres. Il comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI). Le Groupe BEI finance des investissements qui contribuent aux objectifs politiques de l’UE, notamment la cohésion sociale et territoriale et la transition juste vers la neutralité climatique.

Le Programme InvestEU fournit à l’Union européenne un financement crucial à long terme en mobilisant d’importants fonds privés et publics pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités politiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous un même toit la multitude d’instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant ainsi le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme comprend trois composantes : le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investiront dans des projets en utilisant la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’intégralité de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires de mise en œuvre, augmentera leur capacité de prise de risque et mobilisera ainsi au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

SDS Optic Inc. développe, produit et commercialise des outils de diagnostic et de surveillance uniques à l’échelle mondiale. L’entreprise fusionne de vastes connaissances médicales avec des compétences techniques pour créer des technologies de rupture susceptibles de révolutionner les soins de santé à l’échelle mondiale. Elle développe des innovations vitales qui peuvent aider le personnel médical à établir des diagnostics en temps réel. La société s’efforce d’aider les prestataires de soins de santé avec des diagnostics plus rapides et moins douloureux et prend en charge des procédures de traitement ciblées et efficaces.

inPROBE, inventé et développé par SDS Optic, est un dispositif conçu spécifiquement pour réduire le temps de diagnostic du cancer (de plusieurs mois à quelques minutes) et augmenter la précision et les effets des traitements avancés du cancer. Une pointe de fibre optique, d’un diamètre de seulement 6 microns de large, et recouverte d’anticorps spécifiques, constitue la base principale de la technologie InProbe. Il peut être utilisé à la fois dans le diagnostic et les thérapies du cancer, mais également dans le suivi de l’administration de médicaments en temps réel, à l’état naturel (in vivo), offrant ainsi aux professionnels une technologie rapide et efficace. .