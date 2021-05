La beauté du Sud Nayanthara a trollé après avoir été vaccinée, les haineux lui demandent «où est l’injection»? | Actualités Buzz

New Delhi: La superstar du Sud Nayanthara et son petit ami réalisateur Vignesh Shivan ont reçu leur premier vaccin contre le COVID-19 il y a un jour et l’actrice a partagé sa photo sur les réseaux sociaux. Alors qu’elle exhortait tout le monde à se faire vacciner et à rester à l’intérieur pour des raisons de sécurité, les trolls ont passé une journée sur le terrain en lui demandant «où est l’injection»?

Photo de Nayanthara lui a montré qu’elle recevait le vaccin pendant que l’infirmière lui injectait l’aiguille sur le bras. Cependant, les haineux ont souligné l’injection manquante de la photo et l’ont troll dur. Jetez un œil à certains des tweets:

Nayanthara et Vignesh Shivan ont reçu leur première dose de vaccin mardi dans un hôpital privé de Chennai.

Où est l’injection? Pourquoi cette image 9thra? pic.twitter.com/0SGezi8hTC – KNS.RAJA, TVR. (@TvrKns) 18 mai 2021

Nayanthara a un océan de fans qui sont impatients de sortir ses films. Elle a fait ses débuts dans le film Malayalam 2003 Manassinakkare. Dans le cinéma tamoul, son premier acte était en 2005 le hit Ayya et en Telugu avec Lakshmi l’année suivante. Elle a non seulement émergé comme l’un des nouveaux visages les plus prometteurs à l’époque, mais est également devenue une reine régnante du box-office. Nayanthara a travaillé avec tous les A-listers de l’industrie cinématographique du sud.

Nayanthara et Vignesh Shivan se fréquentent depuis qu’ils ont travaillé ensemble dans Naanum Rowdy Dhaan (2015).