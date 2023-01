La beauté de Strictly Come Dancing impressionne les fans alors qu’elle se déshabille en sous-vêtements en selfie sexy

Nadiya Bychkova, danseuse professionnelle de STRICTLY Come Dancing, a séduit ses followers alors qu’elle posait en sous-vêtements hier.

La femme de 33 ans a révélé sa silhouette incroyable dans un crop top et un pantalon noirs et a dit à ses abonnés : “Faites-le pour vous.”

Instagram

Nadiya avait l’air incroyable alors qu’elle posait en sous-vêtements[/caption]

Son petit ami Kai Widdrington n’a pas tardé à répondre avec un œil de cœur et un emoji de feu, tandis que Dianne Buswell a fait remarquer qu’elle était “gorge”.

Loved up Kai et Nadiya participent actuellement à la tournée Strictly et en mars, ils lancent leur première tournée nationale, Once Upon A Time.

Les danseurs se sont réunis l’année dernière, tandis que Nadiya, 33 ans, d’Ukraine, était associée à Dan Walker, alors présentateur de BBC Breakfast, et Kai, 27 ans, né à Southampton, dansait avec AJ Odudu.

Ils ont d’abord gardé leur romance secrète, mais sont maintenant ouverts sur leur amour et leurs espoirs pour l’avenir.

Kai a récemment déclaré au Sun: «Je pense que je parle au nom de la plupart des hommes en Grande-Bretagne quand je dis qu’ils trouveraient Nadiya absolument magnifique à tomber par terre – et je dois encore me pincer parfois.

“Nous nous aimions bien, et nous envoyions des textos et avions des appels téléphoniques et ainsi de suite, et oui, ça s’est épanoui à partir de là.

“Puis un jour, je me suis demandé ‘tu veux sortir dîner ?’, et c’est parti de là.

“Nous savions que cela sortirait et que ce serait une grande chose, alors nous l’avons gardé privé aussi longtemps que nous le pouvions, ce qui était à la fois ennuyeux et excitant.”

Nadiya est maman d’une fille de six ans, Mila, qu’elle partage avec son fiancé Matija Škarabot.