« La beauté de la typographie, c’est qu’il n’y a pas de règles » : Brian Cho sur le travail avec les polices

Brian Cho est un graphiste basé à San Francisco, en Californie, qui travaille dans le domaine des technologies, en se concentrant sur la direction artistique et l’identité de marque. Son travail allie créativité et réflexion stratégique, en se concentrant sur la création de visuels convaincants qui résonnent sur diverses plateformes. Qu’il s’agisse de développer l’identité de marque, la direction artistique ou d’affiner les nuances de la typographie, il vise à créer des designs qui se connectent avec le public et valorisent les récits de marque.

Pouvez-vous nous parler d’un projet créatif récent impliquant la typographie ? En 2023, j’ai lancé un projet passionnant visant à créer une identité de marque pour un café hypothétique appelé Odd One Out, spécialisé dans une gamme diversifiée de préparations de café uniques appréciées dans le monde entier. L’identité comprend une typographie personnalisée appelée Odd Type qui a été intégrée dans tout le système d’identité. La police de caractères a été inspirée par le paysage de la plantation de café et les motifs utilisés par les producteurs de café pour sécher leurs grains.

Quels ont été les défis et les récompenses liés à ce projet ? Ce projet occupe une place particulière dans mon cœur car il a été entièrement lancé par moi-même, ce qui m’a permis d’exprimer ma créativité pendant mon temps libre en dehors de mon travail à temps plein. Tout au long du processus, j’ai dû faire face à de nombreux défis, notamment des doutes quotidiens et l’expérimentation de supports inconnus comme l’illustration et la photographie. Cependant, ces difficultés ont été incroyablement enrichissantes, car elles m’ont poussé à apprendre et à grandir, ce qui m’a finalement conduit à des résultats qui ont dépassé mes attentes.

Selon vous, comment votre utilisation du type a-t-elle eu un impact sur le résultat global ? La typographie personnalisée a été essentielle pour donner à cette identité un caractère distinctif, conférant au café une personnalité amusante et unique. Elle a été intégrée à tous les aspects, y compris les cartes de visite, les menus et le site Web. Mon objectif était que les gens se souviennent de ce café non seulement pour ses boissons uniques, mais aussi pour son ambiance décalée. La typographie a été essentielle pour créer cette atmosphère, car elle a contribué à transmettre le caractère du café et à le distinguer des autres. À mon avis, la typographie est fondamentale pour une identité de marque mémorable, façonnant la façon dont elle est perçue et mémorisée.

Quels sont les avantages de collaborer avec une fonderie typographique comme Monotype ? Collaborer avec Monotype a rendu ma vie de designer plus facile et plus pédagogique. Cela m’a donné accès à une vaste bibliothèque de polices exceptionnelles, ce qui garantit que ma typographie est unique et cohérente sur toutes les plateformes. L’exploration de leur collection a élargi ma perspective de conception, m’a fait découvrir des polices que je ne connaissais pas auparavant. J’ai été particulièrement attiré par la typographie japonaise dans ma pratique, et leur sélection de polices japonaises a été incroyablement utile.

Avez-vous des conseils à donner aux designers qui envisagent de se lancer dans un projet de conception basé sur la typographie ? Lorsque je travaille sur des projets très typographiques, je commence toujours par bien comprendre le message que je souhaite transmettre. Cela facilite le choix des polices qui correspondent au ton et au public du projet, car la typographie est un outil puissant pour créer une ambiance. Une fois que vous avez choisi la bonne police, expérimentez l’échelle et la hiérarchie pour créer une composition intéressante. La beauté de la typographie, et du design en général, est qu’il n’y a pas de règle immuable, alors n’ayez pas peur de mélanger et d’associer les polices. Des outils comme la fonction d’association de polices de Monotype peuvent être incroyablement utiles.

