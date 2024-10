La beauté de la destruction à travers la vente aux enchères de la casse de Rudi Klein

Certains disent que la destruction met en valeur la transition et peut contenir un niveau de beauté exigeant. Même si vous n’êtes peut-être pas d’accord avec moi, puisque la destruction est souvent considérée comme quelque chose de négatif, je pense que ce raisonnement a au moins un certain mérite. Jetez un œil à quelques-unes des choses qui seront bientôt mises aux enchères chez RM Sotheby’s. À la fin du mois, ils accueilleront la Junkyard Auction, qui décompose l’immense collection de voitures et de pièces anciennes constituée par Rudi Klein sur plusieurs décennies. Il comprend des tonnes et des tonnes de pièces et certaines des voitures les plus rares et les plus exclusives, certaines étant de véritables pièces uniques. Certains sont dans un état assez déplorable et sont pourtant devenus des sortes d’objets d’art, presque dignes d’être exposés dans un musée.

du boucher au collectionneur de voitures

L’histoire de la façon dont Rudi Klein est devenu l’un des collectionneurs de voitures (pièces) les plus prolifiques est fascinante en soi. Né en Allemagne, Rudi Klein a déménagé aux États-Unis dans les années 1950 et a commencé à travailler comme boucher. Au milieu des années 1960, il en avait assez de cela, ce que j’allais aussi faire, et il s’est lancé dans sa propre boutique. Mais plutôt que de continuer dans l’industrie de la viande, il s’est tourné vers un domaine pour lequel il avait une passion profondément enracinée ; des voitures ! Mais que faire quand on n’a pas de budget, pas d’expérience et pratiquement pas de réseau ? Apparemment, vous démarrez une casse.

Travaillant dans le sud de Los Angeles, Klein a développé une entreprise prospère en démontant et en collectant ou plutôt palissade pièces de voitures écrasées et endommagées. Il aurait eu un très bon œil pour déterminer quelles voitures comptaient le plus, et cela se voit dans la collection insensée de voitures et de pièces détachées actuellement mises aux enchères. Pendant des décennies, il a collectionné des Porsche vintage, des Mercedes, des Ferrari, des Aston Martin ou des voitures exotiques comme une Facel Vega transformée en cabriolet et même un prototype Iso Grifo A3/L Spider. Pendant des années, peu de détails ont émergé sur l’étendue de sa collection, les rumeurs n’étant pas confirmées. Même après son décès en 2001, sa famille est restée discrète sur le contenu de la succession Klein. Jusqu’à présent, RM Sotheby’s a divisé l’ensemble du domaine en 567 lots et commercialise l’incroyable collection de Rudi Klein.

Une liste infinie d’icônes

La vente aux enchères est divisée en une vente aux enchères en direct le samedi 26 octobre et une vente aux enchères en ligne commençant le même jour. La partie live comprend 208 lots, auxquels s’ajoutent 359 lots supplémentaires dans la sélection en ligne. Et parcourir la liste révèle une liste vraiment dingue de voitures et de pièces détachées. Où avez-vous vu pour la dernière fois non pas une mais cinq Mercedes-Benz 600, dont un rare Pullman ? Ou un quatuor de Lamborghini Miura ? Ou que diriez-vous de 37 Porsche 356 ? Certes, la plupart des voitures sont dans un état assez déplorable et souvent incomplet, car Rudi Klein dirigeait après tout une casse. Mais il y a quand même une tonne de choses intéressantes à trouver, susceptibles de profiter à quelqu’un qui cherche à restaurer ou à reconstruire une icône automobile classique.

Outre les coques de certaines des machines les plus désirables de l’histoire, comme une Mercedes-Benz 300SL « Alloy » Gullwing que l’on croit perdue, il existe une liste infinie de pièces. Volants, jantes et pneus, essieux, moteurs plus ou moins avancés, carburateurs, boîtes de vitesses, différentiels, freins, etc. Et ce n’est que la mécanique. Ensuite, il y a la collection tout aussi infinie de pare-brise, de panneaux de toit, de portes, de capots moteur, de phares, de sièges, de pièces de garniture intérieure et extérieure, etc. Il y a des boîtes pleines de jauges d’instruments, des étagères pleines de manuels d’atelier, des caisses de segments de piston NOS, des pièces d’origine. rouleaux à outils, pédales et radios. Il existe même des lots combinés de 7 capots moteur pour une Porsche 356 A, trois pare-brise pour une 300SL Gullwing, et des jeux complets de roues Ferrari Campagniolo ou Borrani, et volants Nardi… Vous voyez l’idée ; c’est beaucoup !

Parmi tout, quelques lots se démarquent définitivement. J’ai déjà mentionné le Gullwing au corps en alliagequi a une estimation de 4 000 000 USD à 6 000 000 USD. Sans négliger la rareté d’une voiture qui est en réalité, cela me semble un peu élevé, mais je ne suis pas un expert en la matière. Il s’agit du numéro 26 sur seulement 29 voitures construites, et la seule à être disponible en noir sur rouge (même si elle est maintenant argentée), ce qui en fait l’une des Mercedes les plus insaisissables jamais fabriquées. La voiture elle-même est dans un état complet, avec le châssis et le moteur d’origine, la boîte de vitesses, les panneaux de carrosserie, etc. Ensuite, il y a le coupé spécial Mercedes-Benz 500 K unique de Sindelfingenconstruit pour Rudolf Carraciola, le premier vainqueur non italien des Mille Miglia. Cela donne également une estimation de 4 000 000 USD à 6 000 000 USD et on dit que c’est une voiture complète et originale.

Heureusement, si vous souhaitez acquérir quelque chose, tout ne se chiffre pas par millions. La Lamborghini Miuras, ignorant la moitié à l’arrière du pick-up Volkswagen Type 2 (voir ci-dessus), se situe entre une estimation basse de 350 000 USD pour un P400, soit une estimation haut de gamme de 700 000 USD pour un P400S. Ou que diriez-vous de la coque d’une Ferrari GTC de 1966 signée Pininfarina (voir ci-dessous), dont le prix d’adjudication attendu se situe entre 30 000 USD et 40 000 USD? Même si je ne vois pas cela faire un retour digne de ce nom de si tôt ! Néanmoins, il est fascinant de parcourir la liste et de voir tout ce qui s’y trouve.

NSU Ro80 2Porte +2

L’une des voitures qui m’a immédiatement frappé en parcourant la liste complète des lots, et l’une des rares qui semble en état de rouler, est la NSU Ro80 2Porte +2. Cette rareté automobile est conçue par Pininfarina, sans doute le studio derrière certaines des voitures les plus grandes et les plus élégantes jamais conçues. La NSU est cependant une machine un peu originale, qui s’appuie en quelque sorte sur le style unique de voitures comme l’Aston Martin Lagonda et peut-être la série Volvo 700. Cette quatre portes allongée est une véritable pièce unique, construite en 1971 sur la plate-forme de la NSU Ro80 et donc équipée d’un moteur Wankel ou rotatif.

NSU partage une histoire avec Mazda en ce qui concerne le développement de ce concept révolutionnaire, puisque les deux sociétés se sont entendues pour produire la première voiture disponible dans le commerce avec un tel moteur. Là où un moteur à combustion interne conventionnel utilise des cylindres et des pistons, un moteur Wankel ou rotatif utilise un rotor triangulaire se transformant en une chambre en forme de 8. Les avantages sont un petit moteur, un rapport puissance/poids plus élevé, beaucoup moins de vibrations et une production moins coûteuse en raison d’un nombre de pièces inférieur. Il présente également certains inconvénients, car la température du moteur peut varier dans différentes parties de la chambre de combustion et les joints Apex (ses « valves ») peuvent se soulever à basse vitesse. Alors que Mazda produisait le premier moteur rotatif expérimental, NSU le commercialisa pour la première fois en 1964 avec le Rotary Spider. Elle a été suivie par la Ro80 en 1967, qui est à son tour la base de ce merveilleux show car.

Pour donner raison à ce nom peut-être maladroit, le NSU Ro80 2Porte +2 est un grand quatre portes pouvant accueillir deux adultes à l’avant et deux enfants à l’arrière. La forme est à la fois nette et carrée, ainsi qu’avec grâce en raison de la fente esthétique qui commence à la base de la vitre avant et s’étend le long du côté jusqu’à l’arrière. Ceci est souligné par la peinture bicolore et les détails chromés. À l’avant, le nez en forme de coin se démarque grâce aux pare-chocs noirs entourant la calandre rectangulaire et les phares.

Les roues arrière sont partiellement rentrées derrière la carrosserie et les lattes verticales du montant C et de la partie arrière sont réellement fonctionnelles. Caché sous le capot relativement plat se trouve le moteur Wankel d’origine du Ro80, couplé à une boîte de vitesses semi-automatique à trois vitesses. À juste titre, l’intérieur est une représentation parfaite des années 1970 ; agréable et confortable, et bien, orange ! Et bien que RM Sotheby’s ne partage pas de détails sur les performances de la voiture, la Ro80 d’origine avait 115 ch à bord et pouvait atteindre 100 km/h à l’arrêt en 13 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 181 km/h. Ce n’est donc pas exactement une machine à vitesse !

Le NSU Ro80 2Porte +2 a une estimation aux enchères de 60 000 USD à 80 000 USD ce qui en fait une pièce unique à un prix relativement modeste. Bien sûr, le style ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais c’est une voiture indéniablement captivante ! Il fait partie d’une liste de 208 lots, tous à gagner en direct lors du week-end de vente aux enchères de RM Sotheby’s, le samedi 26 octobre. La deuxième partie de l’enchère est terminée en ligneavec 359 autres lots mis aux enchères. Bien que cela n’inclut pas les voitures complètes telles que cette NSU, il reste encore beaucoup d’histoire automobile à découvrir. Et même si certains lots peuvent sembler irréparables ou irréparables, ils peuvent potentiellement devenir d’étonnants objets d’art avec un peu d’imagination !

Pour plus d’informations, veuillez visiter RMSothebys.com.

Note éditoriale: Les images présentées et les informations utilisées pour cet article proviennent et sont utilisées avec la permission de RM Sotheby’s sauf indication contraire.