La beauté de Coronation Street est très différente alors qu’elle adopte un style geek – pouvez-vous deviner qui ?

Une beauté de CORONATION Street a été vue très différente tout en adoptant un style geek.

Samia Longchambon, 40 ans, a passé un week-end sain avec son mari Sylvain alors qu’ils dégustaient des pizzas et des boissons dans leur magnifique jardin.

Instagram

La star de Corrie, Samia, a bercé un look de geek[/caption] Instagram

La star portait des lunettes et un sweat ample pour un selfie dans le jardin[/caption]

Et Samia a bercé un style geek chic en posant avec des lunettes de lecture et un sweat-shirt rose.

L’actrice avait les cheveux dans un style décontracté alors qu’elle se blottissait contre son homme pour un selfie.

« Le geek et le chic.. » elle a légendé sa photo, et dans une autre, elle a posé pour une photo en solo et a dit aux fans : « Toujours plus geek que chic ici mais je suis d’accord avec ça.

« J’espère que vous passez tous un agréable week-end. Comme il fait beau ce temps.

Samia, qui joue le rôle de Maria Connor dans le feuilleton ITV, s’est récemment envolée pour des vacances en famille avec Sylvain et son fils Yves, 7 ans.

Elle a séduit les fans avec un magnifique selfie tout en savourant une pina colada avec un chapeau de soleil.

Samia a opté pour un bikini noir et de grandes nuances pour le bouton pression, ainsi qu’un chapeau de soleil en paille.

Elle a écrit: « Oui, j’aime les Piña Coladas et je me fais prendre sous la pluie… »

Sa légion de followers adorait le look de la star de Corrie, comme l’a écrit l’un d’eux : « Passez de bonnes vacances, vous êtes superbe. »

Un deuxième a écrit : « Très bien », suivi d’emojis en forme de cœur, et un troisième a dit : « Wow, c’est une photo fantastique et fabuleuse de vous en train d’avoir une Pina Colada vraiment belle et ravissante. »

Samia a également partagé une photo d’elle-même avec son mari star de Dancing On Ice et son fils Yves.

La star de Maria Connor était incroyable dans une longue robe imprimée verte et des sandales à plateforme.

Elle a placé un bras sur son fils tout en se tenant à côté de son mari alors qu’ils affichaient tous des sourires.

Samia a écrit: « De retour à la maison après une belle semaine à recharger nos batteries au soleil (Freya était avec son père pour ceux qui pourraient se poser la question.

« Prêt pour le travail/l’école demain… ou du moins je pense que je le suis. J’espère que vous avez tous passé de bonnes vacances de Pâques… ça va vite, n’est-ce pas ! »

Instagram

Samia, Sylvain et Yves sont récemment partis en vacances[/caption] Instagram

Samia était magnifique alors qu’elle dégustait un cocktail en bikini noir[/caption]