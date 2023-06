La beauté de Casa Amor devient sans soutien-gorge dans un haut transparent trois mois après un baiser controversé sur Love Island

Une beauté de CASA Amor a rendu ses fans fous aujourd’hui lorsqu’elle est devenue sans soutien-gorge dans un haut transparent – ​​trois mois après son baiser controversé.

Lydia Karakyriakou, de Glasgow, a provoqué une tempête dans la villa Love Island lorsqu’elle a rencontré Tom Clare.

Instagram

Lydia Karakyriakou a fait grimper les températures dans ce haut transparent sexy[/caption] TVI

La star de télé-réalité est devenue célèbre en tant que bombe Casa Amor[/caption] TVI

L’écossais sexy a partagé un baiser controversé avec Tom Clare[/caption] TVI

Le couple a partagé un baiser torride malgré le fait qu’il était avec Sami Elishi[/caption]

Le couple a profité d’un baiser TRÈS torride sur la célèbre terrasse et a même eu un autre bisou au lit.

Mais les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu pour la fille écossaise de Casa Amor, 22 ans, car elle a été larguée par Tom malgré leur connexion.

Au lieu de cela, il a choisi de rester avec Samie Elishi et a envoyé Lydia faire ses valises.

Son baiser avec Tom a provoqué une tempête dans la villa après son départ et a vu Samie douter de sa romance avec Tom.

Mais aujourd’hui, elle a montré à l’ancien footballeur ce qui lui manquait dans ce magnifique haut en crochet.

La tenue sexy effleurait juste ses seins, pour montrer beaucoup de chair.

Pendant ce temps, Lydia a précédemment révélé comment elle avait quitté son emploi d’assistante clientèle de détail pendant seulement cinq jours après que son voyage à Love Island ait été écourté.

Elle a posté sur ses réseaux sociaux une vidéo des faits saillants de son séjour à la villa, sous-titrée : « Quand tu quittes ton travail pour te rendre en Afrique du Sud pour une émission de rencontres. »

Lydia n’a quitté le travail que pour participer à l’émission pendant très peu de temps, car elle est entrée en tant que bombe Casa le 13 février et a fait un bref retour quelques jours plus tard pour discuter avec les filles.

Elle a ajouté: « Cela a peut-être été de courte durée, mais c’est une expérience que je n’oublierai jamais. »

Avant de se diriger vers la villa, Lydia a déclaré : « Je cherche quelqu’un pour rebondir et quelqu’un qui est capable de me soutenir et de prendre soin de moi.

« L’humour est aussi une chose importante, donc je cherche quelqu’un qui n’est pas trop sérieux et qui peut rire. »

Elle avait d’abord l’œil sur Casey avant de rencontrer les garçons, mais une fois à la villa, c’est Tom qui a attiré son attention.

Rex