La beauté de “Baywatch” Donna D’Errico étourdit en bustier bleu: Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Alerte à Malibu beauté Donna D’Errico, 54 ans, est allée sur Instagram le 9 octobre pour montrer aux trolls que leurs commentaires ne l’empêcheront pas de publier des photos sexy. La beauté brune a partagé une photo dans un bustier bleu et a laissé peu d’imagination dans une paire de culottes bleues assorties. Elle a légendé l’instantané révélateur: “Oh non, elle n’a pas juste posté une photo d’elle-même en sous-vêtements. #OhYesIDid J’aime juste cette photo. Je pense que je suis jolie.

Dans le message, Donna était plus belle que jamais avec ses tresses brunes coiffées de vagues lâches qui tombaient sans effort sur son épaule. Son maquillage minimal comportait une lèvre rose brillante qui permettait à ses yeux verts colorés de ressortir. Après avoir partagé la photo étriquée, bon nombre de ses 1,1 million d’abonnés se sont rendus dans la section des commentaires pour féliciter Donna pour sa photo. « Tu sais que tu es magnifique et si jolie ! Je suis étonné de voir comment vous vous maintenez dans une forme aussi merveilleuse », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a déclaré : « Bébé remarquable.

La dernière photo révélatrice de la maman de deux enfants survient environ trois mois après qu’elle a appelé les ennemis en ligne pour l’avoir traitée de “trop ​​​​vieille” pour publier ce genre de photos. Le 16 juillet, Donna a posé sur une table basse vêtue uniquement d’un bikini rose pour prouver qu’elle se fiche de ce que les autres pensent. Elle a légendé le post, “De nombreuses femmes se sont plaintes de la vidéo du 4 juillet que j’ai postée dans un bikini rouge blanc et bleu parce qu’elles pensaient que j’étais” plus classe que ça “et” trop vieille pour porter un bikini “et, mon préféré, ‘désespéré.’ Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Je peux réellement porter et faire littéralement tout ce que je veux. Sur cette note, me voici en bikini accroupi sur une table basse.

Depuis lors, l’ex-femme du musicien Nikki Sixx, a été occupée à publier d’innombrables photos de bikini et de lingerie sur ses réseaux sociaux. Le 28 septembre, Donna a battu la canicule de Los Angeles dans un bikini métallique doré à peine là. La magnifique actrice et mannequin a légendé cette photo : « La vague de chaleur de Los Angeles continue. 102° !”, elle en a également profité pour attirer l’attention sur son arbre à liens dans sa bio Instagram. L’ancien modèle de compagnon de jeu est également sur OnlyFans, un site où les gens peuvent payer pour du contenu exclusif de la star.

Donna est surtout connue pour son rôle dans la série télévisée à succès Alerte à Malibu, dans lequel elle a joué de 1996 à 1998, en tant que personnage de Donna Marco. En septembre 1995, Donna a même posé pour Playboy en tant que Playmate du mois ! Un an plus tard, elle épousa le membre de Mötley Crüe, Nikki. Cependant, après avoir accueilli leur fille unique, Frankie Sixxen 2001, le couple se sépare en 2007.