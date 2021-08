La coureuse Kristina Timanovskaya aurait exprimé son mécontentement d’avoir été ajoutée à l’équipe de relais 4 x 400 m après avoir prétendu que trois athlètes biélorusses, nommées Maria Zhodik, Anna Mikhailova et Kristina Mulyarchik, n’avaient pas pu se rendre à Tokyo pour concourir parce qu’il y avait n’y avait pas assez de tests de dopage disponibles.

Le débutant aux Jeux a ensuite été emmené à l’aéroport par deux officiels pour être rapatrié en Biélorussie dans un état de peur, selon un journaliste de Minsk très suivi et de nombreux autres témoignages.

« Il s’avère que je viens d’apprendre la nouvelle que je participerai également à une troisième épreuve à ces Jeux olympiques – la course de relais 4 x 400 mètres », le spécialiste du 200m a été cité sur Instagram par Telegraf, via la traduction.

« Il s’avère que nos » patrons très cool » ont tout décidé, comme d’habitude, pour nous. Ils ont foiré avec les filles qui n’ont pas assez de tests pour s’envoler pour leurs premiers Jeux olympiques de leur vie… cool, les gars. Bravo. . »

Écrivant sur Twitter dimanche matin, heure biélorusse, la journaliste Hanna Liubakova a déclaré : « Apparemment, des représentants de l’équipe nationale biélorusse l’ont emmenée à l’aéroport. Cela ressemble à un enlèvement.

« Tsimanovskaya était accompagnée à l’aéroport par deux membres de la délégation sportive biélorusse. Elle est maintenant avec la police et des volontaires. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait peur de prendre l’avion pour la Biélorussie, Tsimanouskaya a répondu ‘oui’. »

#Biélorussie Il a été rapporté que Kryscina Tsimanouskaya, qui a publiquement critiqué le régime et les responsables sportifs, serait renvoyée de Tokyo en Biélorussie. Apparemment, des représentants de l’équipe nationale biélorusse l’ont emmenée à l’aéroport. On dirait un kidnapping pic.twitter.com/led3PfncEQ – Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) 1er août 2021

Tsimanouskaya était accompagné à l’aéroport par deux membres de la délégation sportive biélorusse. Elle est maintenant avec la police et les bénévoles. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait peur de prendre l’avion pour #Biélorussie, Tsimanouskaya a répondu « oui ». pic.twitter.com/LgqLjLrmU1 – Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) 1er août 2021

Plusieurs lecteurs, qui ont également vu des images de l’aéroport prétendument prises par Tsimanovskaya, ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de cette décision, appelant les organisateurs olympiques à enquêter sur ce que certains médias ont qualifié de « scandale national » et demandant même à Turkish Airlines, qui serait faire le vol qui ramènerait Tsimanovskaya, pas pour la transporter.

L’homme politique et diplomate Pavel Latushka a affirmé que Tsimanovskaya était « emmenée de force en Biélorussie pour avoir exprimé une opinion sur l’administration biélorusse ».

« L’équipe de la Direction nationale anti-crise est déjà en contact avec le ministère polonais des Affaires étrangères et a contacté le ministère autrichien des Affaires étrangères pour aider les services diplomatiques de ces pays à Kristina Timanovskaya dans l’obtention d’une protection internationale », a-t-il dit, ajoutant qu’il avait des informations selon lesquelles elle était « sous la protection de la police japonaise ».

⚠️L’athlète biélorusse Kristina Timanovskaya est expulsée de force de Tokyo, l’équipe mgmt essaie de la mettre dans un avion pour Minsk contre son gré. Loukachenka a menacé des athlètes qui ne performent pas. Timanovskaya a reçu l’ordre de courir une distance pour laquelle elle ne s’était pas entraînée, mais a refusé pic.twitter.com/5eh4Cv6JYO — Biélorussie en Suède 🤍❤️🤍🇸🇪 (@BelarusInSweden) 1er août 2021

Selon @euroradio Kristina Timanovskaya est à l’aéroport de Tokyo, les bénévoles et la police s’occupent de la situation. « Maintenant, je suis avec la police, ils décident quoi faire.[The team mgmgt] m’a juste dit d’emballer mes affaires et de rentrer chez moi », a-t-elle déclaré aux journalistes. — Biélorussie en Suède 🤍❤️🤍🇸🇪 (@BelarusInSweden) 1er août 2021

« Des représentants du Comité national olympique biélorusse sont à l’aéroport, qui tentent de ramener Kristina au village olympique. »

Un rapport de Biélorussie semble montrer Tsimanovskaya en train de parler et rapporte que le Comité olympique de Biélorussie a décidé de mettre fin à sa campagne « en raison de son état émotionnel et psychologique », que l’athlète aurait qualifié de « mensonge » sur Instagram alors qu’elle prévoyait de demander l’asile à l’ambassade d’Autriche.

Timanovskaya a été cité par Baza pour avoir demandé de l’aide au Comité international olympique, disant : « Ils essaient de me faire sortir du pays sans mon consentement. »

Timanovskaya a été invité par @euroradio si elle a peur de rentrer chez elle. « Oui », a-t-elle dit. Selon https://t.co/513fLJ3M34, l’athlète n’a pas l’intention de quitter Tokyo. Demain, elle devrait jouer à @Tokyo2020 à une distance de 200 mètres. — Biélorussie en Suède 🤍❤️🤍🇸🇪 (@BelarusInSweden) 1er août 2021

❗️Timanovskaya a dit @euroradio qu’elle a l’intention de demander l’asile en Europe. Auparavant, Loukachenka menaçait les athlètes qui rentraient chez eux sans médaille : https://t.co/p2bJimhWqI — Biélorussie en Suède 🤍❤️🤍🇸🇪 (@BelarusInSweden) 1er août 2021

Telegraf a cité Timanovskaya comme ayant déclaré plus tôt à propos de sa course prévue lundi : « Personne ne m’enlèvera mon rêve. Le sport est pour toujours dans mon cœur. Même si c’est ma dernière fois sur la piste, je veux en tirer le meilleur parti. »

Tentant de résoudre le problème samedi, l' »athlète avec l’âme d’un entraîneur » qui se décrit elle-même a déclaré qu’elle avait reçu « un énorme soutien » et un « petit » niveau de négativité.

« Les Jeux olympiques sont un début très important dans la vie de chaque athlète et tous les participants sont ici pour une raison… atteindre le sommet », a-t-il ajouté. elle a dit.

L’équipe de la Nationa Anti-Crisis Management est déjà en contact avec le ministère polonais des Affaires étrangères et a contacté le ministère autrichien des Affaires étrangères pour aider les services diplomatiques de ces pays à Kristina Timanovskaya dans l’obtention d’une protection internationale. pic.twitter.com/GxcX2WIgE2 – Pavel Latushka (@PavelLatushka) 1er août 2021

Pour le moment, selon le NAM, Kristina Timanovskaya est sous la protection de la police japonaise. Des représentants du Comité national olympique biélorusse sont à l’aéroport, qui tentent de ramener Kristina au village olympique. #FreeBelarus ⚪️🔴⚪️ – Pavel Latushka (@PavelLatushka) 1er août 2021

« Chacun de nous se prépare à sa manière et met tous ses efforts en préparation, qui ne vise qu’à courir, sauter ou lancer à sa distance, à sa manière.

« Peut-être la chose la plus importante pour aujourd’hui est ma déclaration émotionnelle que j’ai été inclus dans la liste des participants au relais 4 x 400. Je veux clarifier ma position, car aucun des entraîneurs en chef n’a encore essayé de connaître mon état .

« Je ne commencerais jamais de ma vie à réagir si durement s’ils venaient vers moi à l’avance, m’expliquaient toute la situation et découvraient si je peux courir 400 mètres et suis-je prêt.

❗️Kristina Timanovskaya demande de l’aide au Comité international olympique« Je demande de l’aide au Comité international olympique, des pressions ont été exercées sur moi et ils essaient de me faire sortir du pays sans mon consentement, alors je demande au @iocmedia d’intervenir là-dedans» pic.twitter.com/W0TlSzI0Bh – NEXTA (@nexta_tv) 1er août 2021

Le Comité National Olympique de #Biélorussie a fait un commentaire officiel: « Selon l’avis des médecins, en raison de l’état émotionnel et psychologique de Kristina Timanovskaya, la participation de l’athlète a été retirée ». pic.twitter.com/zDh3wnlD51 – SUIVANT (@nexta_tv) 1er août 2021

« Mais ils ont décidé de tout faire dans mon dos, malgré le fait que j’ai essayé de découvrir cette information et que j’aie été ignoré.

« Croyez-moi, même si je n’ai jamais couru 400 mètres, je serais prêt à soutenir l’équipe et les filles et à aller sur la même piste avec elles. Mais je pense que les gens de haut niveau devraient avoir du respect pour nous en tant qu’athlètes et parfois compter avec notre opinion.

« Je respecte incroyablement le travail des filles et je m’inquiète sincèrement pour elles. Je ne voudrais pas que quelqu’un d’autre soit dans une telle situation, et il me semble qu’après tout ce qui s’est passé, ils feront très attention à ce sujet.

« Mais je le répète, si une telle situation s’était développée et que je serais approché humainement, je ferais de mon mieux pour m’essayer à une nouvelle distance, même aux Jeux Olympiques.

« Qui sait – [maybe] ça n’aurait pas été pire que mon préféré [discipline, the] 200 m ? »

Écrivant avant son message initial sur son mécontentement, Timanovskaya a déclaré à ses fans : « Je suis content d’être ici à Tokyo après tout ce que j’ai vécu au cours de la dernière année et demie.

« Je peux maintenant tirer une conclusion : que parfois nous devons aussi assumer nous-mêmes toute la responsabilité de notre préparation. Seulement ici et seulement maintenant, tout est entre nos mains.

« Être ici, faire partie du mouvement olympique, participer à l’Olympiade est tout le mérite de chacun personnellement.

« Cette Olympiade est spéciale. Il me semble qu’avant même qu’elle ne commence, elle en a brisé beaucoup : les dirigeants et les champions ne sont pas arrivés ici en raison de blessures, certains ont perdu leurs nerfs et certains ont été brisés par Covid.

« Depuis cinq ans, les athlètes attendent leurs Jeux olympiques. Pour beaucoup, comme pour moi, ce sont les premiers Jeux olympiques qui laisseront une trace dans notre mémoire.

« Je suis sûr que beaucoup d’entre nous auront un avenir heureux. Mais puisque nous sommes ici, nous devons nous abandonner au moment présent et faire de notre mieux. »