La beauté austère des sentiers de randonnée longue distance d’Égypte

“Il y a quelque chose de très spécial dans le désert – très dur et austère et beau d’une manière que je ne trouve pas dans des paysages luxuriants et faciles à survivre”, a déclaré M. Hoffler, qui a 39 ans et ressemble à un jeune Elton John, m’a dit lors d’une promenade sur le sentier quelques mois seulement avant que la pandémie de Covid-19 ne bouleverse le tourisme mondial.

De nouveaux sentiers dans toute la région

Au cours des 15 dernières années, de nouveaux sentiers longue distance, certains inspirés du sentier américain des Appalaches, ont été développés au Liban, en Jordanie, en Égypte et en Cisjordanie occupée, d’une longueur comprise entre 300 et 400 milles. Ces itinéraires rejoignaient de longs sentiers déjà établis en Israël et en Turquie dans les années 1990. D’autres sentiers longue distance sont actuellement en cours de développement en Arabie saoudite, dans le cadre de mégaprojets futuristes créés par le royaume dans ses déserts occidentaux, et dans la région autonome du Kurdistan d’Irak.

Et maintenant, certains des acteurs clés du mouvement de randonnée dans la région envisagent des clusters ou des sentiers transnationaux qui, pour la première fois, relieraient physiquement ou symboliquement ces anciennes voies nomades retrouvées et des itinéraires nouvellement forgés, traversant les frontières nationales modernes.

Au cours des trois dernières années, M. Hoffler a travaillé dans le sud de la Jordanie avec des tribus bédouines et Tony Howard, un pionnier de la randonnée et de l’escalade dans la région, pour créer un sentier jumeau aux itinéraires gouvernés par les bédouins dans le Sinaï et les montagnes de la mer Rouge. . On parle depuis longtemps, mais rien de concluant encore, d’un tracé qui relierait les sites archéologiques nabatéens de Petra, en Jordanie, et les sites d’Al Ula en Arabie saoudite, à quelque 300 milles au sud-ouest. Et un nouveau réseau de sentiers longue distance prend forme pour unir les Sentier de la Jordaniele Sentier du patrimoine palestinien et le Sentier de montagne du Liban, en partenariat avec des bailleurs européens et un réseau de sentiers en France. Tout cela fait écho aux efforts du Initiative du chemin d’Abrahamune organisation américaine à but non lucratif qui promeut la construction de sentiers et de réseaux de sentiers dans la région depuis 2007, bien que son objectif principal soit désormais de financer et de soutenir les travaux sur le sentier du Kurdistan.