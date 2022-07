La BCHL rend hommage à l’ancien joueur de Vernon – Kelowna Capital News

L’ancien défenseur hors pair des Vernon Lakers, Campbell Blair, est reconnu par la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique.

La ligue a changé le nom de son prix du meilleur défenseur pour le trophée Campbell Blair.

Blair a joué pour les Lakers, les Shuswap Totems et les Summerland Buckaroos de 1983 à 1987. Il détient plusieurs records de la BCHL, dont le plus grand nombre de buts par un défenseur en une seule saison (38) et le plus grand nombre de points par un défenseur en une seule saison (109), qu’il a tous deux accomplis avec Vernon en 1986-87.

Il détient également des records en carrière pour les passes décisives d’un défenseur avec 169 et les points d’un défenseur avec 247.

En 1987, il remporte le prix qui porte désormais son nom.

“J’avais une photo de Bobby Orr dans ma chambre et c’était quelqu’un vers qui j’ai toujours gravité”, a déclaré Blair. “Être reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue est spécial. Cela signifie beaucoup pour moi.”

Après son passage dans la BCHL, Blair a joué quatre ans à l’Université du Maine, puis s’est dirigé vers l’Angleterre pour jouer professionnellement et a terminé sa carrière avec les Johnstown Chiefs de la ECHL.

Il a commencé une carrière d’entraîneur à l’Université du Maine en tant qu’assistant et est finalement retourné à la BCHL où il a été entraîneur-chef de la Victoria Salsa pendant cinq ans de 1996 à 2001, couronnant les choses avec un championnat de la Coupe Fred Page lors de sa dernière saison. .

Il est retourné entraîneur dans le Maine après la campagne de 2001 et a également été entraîneur à l’Université d’Alaska-Anchorage avant de se retirer de l’entraînement en 2013.



