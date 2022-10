La BCE va annoncer des hausses de taux malgré l’opposition de la France et de l’Italie

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS – La Banque centrale européenne devait annoncer jeudi une autre hausse importante des taux d’intérêt, malgré l’opposition virulente de certaines des plus grandes économies de la zone euro, dont la France et l’Italie. L’annonce de jeudi équivaudrait à un autre effort important pour relever le défi de l’inflation en Europe, mais pourrait ne pas faire grand-chose pour aider. Une grande partie du problème est liée à la hausse des prix de l’énergie, largement déclenchée par la décision du président russe Vladimir Poutine de limiter l’approvisionnement en gaz naturel des clients européens.

L’inflation dans la zone euro a augmenté en septembre à 9,9%, contre 9,1% en août, bien au-dessus de l’objectif annuel de stabilité des prix de 2% de la BCE. Le taux de dépôt de la BCE était négatif aussi récemment qu’en juillet, avant que la banque ne mette en œuvre sa première hausse de taux en 11 ans. Le mois dernier, lors de sa plus forte hausse jamais enregistrée, elle a relevé ses taux de trois quarts de point de pourcentage.

La Banque centrale européenne relève ses taux pour lutter contre l’inflation, malgré les risques de ralentissement

Mais les banquiers centraux européens craignent que s’ils n’agissent pas, les anticipations d’une hausse de l’inflation s’intègrent dans la planification des consommateurs et des entreprises et deviennent une prophétie auto-réalisatrice. Ainsi, la BCE a relevé ses taux pour ralentir l’économie alors même que la zone euro semble se diriger vers une récession et que l’activité des entreprises a ralenti plus rapidement que prévu ces dernières semaines.

L’action de la BCE pour réduire le bilan gonflé de la banque – une question qui pourrait également être discutée jeudi – pourrait être une autre façon de lutter contre l’inflation.

L’inflation affecte les pays d’Europe à des degrés divers. Dans la petite Estonie, il oscille autour de 24 %, tandis qu’en France, les prix augmentent à un taux annuel d’environ 6 % seulement.

La France a dépensé beaucoup d’argent au cours des derniers mois pour limiter les hausses des prix de l’énergie et limiter l’inflation, et le président Emmanuel Macron a été parmi les critiques les plus virulents d’une hausse des taux. Dans une interview publiée la semaine dernière, il s’est dit “inquiet de voir de nombreux experts et certains acteurs de la politique monétaire européenne nous expliquer qu’il fallait casser la demande européenne pour mieux contenir l’inflation”.

“Contrairement aux Etats-Unis, nous ne sommes pas dans une situation de surchauffe européenne”, a déclaré Emmanuel Macron au journal économique Les Echos.

Le nouveau Premier ministre italien Giorgia Meloni, qui envisage également une augmentation des dépenses publiques pour faire face à la crise énergétique, a déclaré qu’une hausse des taux d’intérêt serait un “choix téméraire”.

Au-dessus des différends entre les dirigeants de l’UE et la BCE se profile au moins en partie la révolte des marchés financiers qui a été provoquée par les propositions de politique économique de l’ancienne première ministre britannique Liz Truss le mois dernier. Elle avait prévu d’utiliser l’argent emprunté pour payer des réductions d’impôts tout en dépensant lourdement pour protéger les consommateurs de la flambée des factures d’énergie. Mais en réponse, la livre sterling est tombée à un plus bas historique face au dollar américain.

En prévision d’une probable hausse des taux de la BCE, l’indice européen STOXX 600 a chuté à l’ouverture des actions jeudi. Les pertes ont toutefois été limitées, ce que les analystes ont attribué au fait que les marchés avaient déjà pris en compte une hausse substantielle des taux.

La dernière action de la BCE ferait partie de la plus vaste campagne de hausses de taux par les banques centrales depuis la fin des années 1990, selon Citibank. L’assouplissement des restrictions sur les activités commerciales de l’ère de la pandémie – couplé à la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant résultant de la guerre en Ukraine – a fait grimper les prix aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe et dans des dizaines de pays en développement.

Cette année, la BCE a suivi la Réserve fédérale, qui a relevé son taux directeur de 3 points de pourcentage depuis mars et devrait annoncer une augmentation supplémentaire importante lors de sa réunion des 1er et 2 novembre.