La BCE surprend avec une forte hausse des taux, sa première en 11 ans

La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux d’intérêt directeurs d’un demi-point de pourcentage, la première augmentation en plus d’une décennie et un bond plus important que prévu, alors qu’elle intensifiait sa lutte contre une inflation record.

Les prix à la consommation dans les pays qui utilisent l’euro augmentent à leur rythme le plus rapide depuis des générations, atteignant 8,6% en juin par rapport à l’année précédente, entraînés par la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

Auparavant, la banque avait télégraphié qu’elle avait l’intention de relever ses taux d’un quart de point seulement.

Mais jeudi, le conseil des gouverneurs de la banque a déclaré qu’il “juge qu’il est approprié de faire un premier pas plus important sur sa trajectoire de normalisation des taux directeurs que celui signalé lors de sa réunion précédente”. Cela était dû à une “évaluation actualisée des risques d’inflation” et à l’approbation d’un nouveau instrument politique conçu pour assurer la transmission efficace de la politique monétaire.