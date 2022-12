La BCE relève ses taux et prévoit des augmentations significatives à l’avenir alors qu’elle annonce un plan de réduction de son bilan

La Banque centrale européenne a opté pour une moindre hausse des taux lors de sa réunion de jeudi, portant son taux directeur de 1,5% à 2%.

Il a déclaré qu’à partir de début mars 2023, il commencerait à réduire son bilan de 15 milliards d’euros (16 milliards de dollars) par mois en moyenne jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2023.

La hausse de 50 points de base largement attendue est la quatrième hausse de la banque centrale cette année.

Il a augmenté de 75 points de base en octobre et septembre et de 50 points de base en juillet, faisant sortir les taux du territoire négatif pour la première fois depuis 2014.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit donner une conférence de presse vers 14h45 CEST.

Cela vient après que les dernières données d’inflation pour la zone euro aient montré un léger ralentissement des hausses de prix en novembre, bien que le taux reste à 10% par an.

La Réserve fédérale américaine a relevé mercredi son principal taux directeur de 0,5 point de pourcentage, tout comme la Banque d’Angleterre et la Banque nationale suisse jeudi matin.

Une baisse du rythme de resserrement par les principales banques centrales avait été “largement télégraphiée pendant des semaines”, a déclaré Frederik Ducrozet, stratège mondial chez Pictet Wealth Management, à “Squawk Box Europe” de CNBC avant l’annonce de la BCE.

Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Lagarde pourrait adopter un ton plus belliciste lors de sa conférence de presse, a poursuivi Ducrozet. Il s’agit notamment d’indications récentes selon lesquelles la zone euro pourrait connaître une récession plus douce que prévu, certains pays évitant une contraction pendant l’hiver ; une inflation plus élevée et plus persistante qu’aux États-Unis ; et parce que la BCE n’a pas encore entamé d’autres formes de normalisation de sa politique, y compris de son bilan, a ajouté Ducrozet.

