La BCE s’est engagée à prendre des « mesures pertinentes et appropriées » après que des questions aient été soulevées publiquement sur les tweets historiques de plusieurs joueurs anglais

Le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles (BCE) a confirmé qu’il enquêtait actuellement sur « un certain nombre de publications historiques sur les réseaux sociaux par d’autres personnes » dans la configuration anglaise.

Le lanceur rapide Ollie Robinson a été exclu du deuxième test de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande à partir d’Edgbaston jeudi après que des tweets sexistes et racistes historiques ont été révélés la semaine dernière lorsqu’il a fait ses débuts au test à Lord’s.

La BCE enquête également sur un deuxième joueur de cricket anglais pour des publications historiques « offensantes » sur les réseaux sociaux.

Il vient après la publication de cricket Wisden a déterré un tel tweet historique mais a caché l’identité du joueur de cricket anglais présumé parce qu’il avait moins de 16 ans à l’époque.

Depuis lors, des tweets d’autres joueurs anglais ont été révélés.

Un porte-parole de la BCE a déclaré : « Depuis que nous avons été alertés de tweets offensants la semaine dernière, un certain nombre de publications historiques sur les réseaux sociaux par d’autres personnes ont également été interrogées publiquement.

James Anderson dit que l'équipe d'Angleterre a accepté à l'unanimité les excuses d'Ollie Robinson pour avoir publié des tweets offensants il y a neuf ans

« Il n’y a pas de place pour la discrimination dans notre sport, et nous nous engageons à prendre des mesures pertinentes et appropriées si nécessaire.

« Étant donné que les préoccupations qui ont été soulevées sont désormais clairement plus larges qu’un seul cas, le conseil d’administration de la BCE discutera de la manière dont nous traitons les problèmes liés aux médias sociaux historiques de manière opportune et appropriée.

« Chaque cas sera examiné individuellement, en examinant tous les faits. Nous évaluerons les cas avec le conseil d’administration de la BCE avant de faire d’autres déclarations. »

Michael Holding pense que la BCE ne devrait pas « s'attaquer trop durement » à Robinson si leur enquête conclut que ses tweets racistes et sexistes historiques étaient un incident isolé

Les joueurs anglais ont accepté les excuses de Robinson pour les commentaires racistes et sexistes qu’il a publiés sur les réseaux sociaux à l’adolescence, a déclaré mardi le lanceur rapide James Anderson.

Anderson a déclaré que Robinson s’était excusé « sans réserve » dans le vestiaire pour les publications Twitter 2012-13, après avoir précédemment admis qu’il était « gêné » et « honte ».

« Le langage et les choses dont on parle ne sont évidemment pas acceptables », a déclaré Anderson.

« Il s’est levé devant le groupe et s’est excusé, et on pouvait voir à quel point il était sincère et bouleversé.

« En tant que groupe, nous apprécions qu’il soit une personne différente maintenant. Il a beaucoup mûri et grandi depuis et il a le plein soutien de l’équipe. »

La haine ne gagnera pas

Sports aériens s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débat exempt d’abus, de haine et de blasphème.

