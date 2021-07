La BCE Lagarde présente sa première revue de politique depuis près de deux décennies

« Le Conseil des gouverneurs considère qu’il est préférable de maintenir la stabilité des prix en visant un objectif d’inflation de 2% à moyen terme. Cet objectif est symétrique, ce qui signifie que les écarts d’inflation négatifs et positifs par rapport à l’objectif sont également indésirables », a déclaré la BCE dans un communiqué. .

En janvier de l’année dernière, la banque centrale de Francfort a entamé sa première revue de politique depuis 2003. Cependant, l’issue de ces travaux a dû être reportée à la suite de la pandémie de coronavirus. L’idée était d’évaluer comment adapter les politiques et les outils de la BCE pour atteindre son objectif principal de stabilité des prix.

LONDRES — Lors d’un examen politique majeur présenté jeudi, la Banque centrale européenne a décidé de réviser son objectif d’inflation et de permettre aux prix à la consommation de dépasser si nécessaire.

« Sur le papier, le passage d’un objectif d’inflation de facto juste en dessous de 2 % à un objectif direct de 2 % et le passage d’un plafond juste en dessous de 2 % à une approche symétrique, qui autorise explicitement des dépassements temporaires, relèveraient l’objectif d’inflation. et signalent ainsi une position politique encore plus souple », a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef européen chez Berenberg, dans une note.

« Dans la pratique, cela ne fera pas de différence majeure à notre avis, car la majorité des membres du conseil l’a probablement visé de toute façon. La nouvelle stratégie est plus conforme à celle des autres grandes banques centrales », a-t-il ajouté.