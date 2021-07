La BCE et le jeu de cricket au sens large célèbrent la campagne Rainbow Laces pour l’inclusion des LGBTQ+ dans le sport pour la quatrième année consécutive | Nouvelles de cricket

Les lacets arc-en-ciel et les moignons arc-en-ciel seront une caractéristique de la couverture de The Hundred et de la Royal London One-Day Cup

Le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles célébrera les lacets arc-en-ciel pour la quatrième année consécutive avec l’inclusion LGBTQ + promue à travers la Coupe d’un jour de la Cent et Royal London.

Du 30 juillet au 1er août, tous les joueurs recevront des lacets arc-en-ciel, tandis que les souches à travers les matchs de The Hundred – qui sont toutes en direct sur Sky Sports – et One-Day Cup seront de marque arc-en-ciel car la BCE soutient la campagne qui est géré par l’association caritative pour l’égalité Stonewall.

Plus tôt cette année, la BCE a soutenu ce que l’on croyait être le premier jeu de cricket LGBTQ+ entièrement inclusif, entre Graces CC et Unicorns CC.

La BCE participera également à la manifestation Pride à Londres en septembre.

Le directeur général de la BCE, Tom Harrison, a déclaré : « Je suis fier de voir notre jeu se tenir carrément derrière l’inclusion.

« Nous sommes motivés par notre désir d’ouvrir le jeu au plus grand nombre. Nous voulons que le cricket soit un jeu pour tout le monde et nous voulons que la communauté LGBTQ+ se sente à la fois la bienvenue et capable d’être elle-même dans notre sport.

« Les lacets arc-en-ciel et les moignons arc-en-ciel sont un puissant symbole de soutien, et il est bon de voir les joueurs et le jeu en général réaffirmer notre désir d’être un sport dans lequel tout le monde sent qu’il peut être impliqué. »

Lauren Winfield-Hill fait écho à la position de la BCE selon laquelle le cricket doit être un jeu pour tout le monde

Lauren Winfield-Hill, la capitaine de Northern Superchargers dans The Hundred, a déclaré : « Le port de lacets n’est qu’une petite chose – et cela peut ne pas sembler grand-chose – mais le fait que le sport en Angleterre et au Pays de Galles soit si fier de se tenir aux côtés des LGBTQ + communauté de nos jours est un grand pas dans la bonne direction.

« Trop d’enfants grandissent en pensant qu’ils ne peuvent pas vraiment être eux-mêmes s’ils veulent réussir dans le sport, et cela conduit les gens à ne pas être honnêtes et à ne pas être eux-mêmes.

« Un week-end comme Rainbow Laces consiste à dire à ces gens, vous pouvez être vous-même et être un sportif.

« Le cricket devrait vraiment être pour tout le monde et j’espère que ce week-end nous aidera à continuer ce voyage. »

Erin Williams, responsable de l’engagement sportif chez Stonewall, a déclaré: «Nous sommes ravis que l’English Cricket Board (ECB) célèbre Rainbow Laces pour la quatrième fois cet été.

« Le sport a une incroyable capacité à nous rassembler, et c’est génial de voir le dévouement dont l’English Cricket Board a fait preuve envers l’inclusion LGBTQ+ au fil des ans.

« Cette année a vu le premier jeu de cricket LGBTQ+ entièrement inclusif, entre Graces CC et Unicorns CC, et nous sommes ravis de voir les matchs de The Hundred tout au long de l’été. Nous sommes fiers de travailler avec la BCE pour faire du cricket un jeu où chacun est libre de jouer comme lui-même.’

Les Superchargers de Winfield-Hill sont en action samedi lorsqu’ils affrontent Oval Invicibles à Emerald Headingley, en direct sur Sky Sports The Hundred (via le bouton rouge), Sky Sports Mix et la chaîne YouTube Sky Sports Cricket à partir de 14h.

Sky Sports est membre de TeamPride qui soutient la campagne Rainbow Laces de Stonewall. Votre histoire d’être LGBT+ ou d’un allié pourrait aider à faire du sport le jeu de tout le monde. Pour en discuter davantage, veuillez nous contacter ici.