La BCE annoncera les détails du programme QT lors de sa réunion de décembre

La Banque centrale européenne pourrait être sur le point de répondre à une question persistante dans les semaines à venir qui pourrait avoir des répercussions majeures sur les marchés financiers.

Lors de sa réunion de décembre, la BCE est sur le point de discuter et de révéler des détails plus concrets sur la façon dont elle dénouera 8,8 billions d’euros (9,21 billions de dollars) de son bilan – dans un processus connu sous le nom de resserrement quantitatif.

Pendant des années, la banque centrale a été ultra souple avec sa politique monétaire, achetant de la dette souveraine dans toute l’Europe pour maintenir les coûts d’emprunt bas pour les gouvernements et, par la suite, pour les particuliers afin de stimuler la croissance.

Cependant, avec une inflation à des niveaux record et un certain nombre de hausses de taux à son actif, les marchés attendent maintenant des détails sur comment et quand la BCE vendra ces obligations.

“La plus grande question en décembre est de savoir ce qu’ils feront concernant QT”, a déclaré Marchel Alexandrovich, économiste européen chez Saltmarsh Economics, à CNBC par téléphone.

En octobre, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que les discussions sur les ventes d’obligations prendraient en compte trois facteurs principaux : les perspectives d’inflation, les mesures prises jusqu’à présent et le délai de transmission – étant donné qu’il faut un certain temps pour qu’une décision monétaire ait un impact sur l’économie.

S’exprimant lundi, Lagarde a confirmé le calendrier. “En décembre, nous exposerons également les principes clés de la réduction des avoirs obligataires dans notre portefeuille de programmes d’achat d’actifs”, a-t-elle déclaré aux législateurs européens.