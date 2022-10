La BCE annonce une augmentation de financement de 3,5 millions de livres sterling pour le cricket national féminin, le nombre de joueuses professionnelles passant à 80 | Nouvelles du cricket

L’England and Wales Cricket Board a annoncé une augmentation de 3,5 millions de livres sterling du financement du jeu national féminin, ce qui augmentera le nombre de joueuses professionnelles et augmentera le salaire moyen.

En plus des joueuses sous contrat avec les femmes d’Angleterre, il y aura 80 professionnelles financées par la BCE dans le cricket national féminin l’année prochaine, contre 40 en 2020 et 48 en 2021.

Le pot salarial global par équipe passera à 250 000 £ à partir du 1er février 2023, date à laquelle il y aura 10 joueurs professionnels dans les huit régions, ce qui signifie un salaire moyen de 25 000 £ par joueur.

Chaque région – Central Sparks, Loughborough Lightning, North West Thunder, Northern Diamonds, South East Stars, Southern Vipers, Sunrisers et Western Storm – comptera sept joueurs professionnels à partir de novembre 2022, ce nombre passant à 10 trois mois plus tard.

La PDG par intérim de la BCE, Clare Connor, a déclaré à propos du financement, qui se poursuivra jusqu’à la fin de 2024 : “Tout le monde au sein du cricket devrait être extrêmement fier des progrès révolutionnaires du cricket domestique féminin professionnel depuis la mise en œuvre de l’action Transform Women’s and Girls’ Cricket. Le plan a commencé en 2020.

“L’augmentation significative du financement que nous annonçons continuera non seulement à stimuler les normes de performance de nos joueuses nationales à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, donnant au jeu féminin plus de force en profondeur, mais nous créons surtout un avenir plus équitable pour les femmes et les filles en notre sport.

Image:

La directrice générale par intérim de la BCE, Clare Connor, a déclaré que “tout le monde dans le cricket devrait être extrêmement fier des progrès révolutionnaires du cricket domestique féminin professionnel”





“Les jeunes filles ont une voie plus claire que jamais dans le cricket et la conviction qu’elles aussi peuvent aspirer à devenir des joueuses de cricket professionnelles.

“En février, il y aura près de 100 joueuses de cricket professionnelles en Angleterre et au Pays de Galles. Il y en avait moins de 20 avant le lancement de la nouvelle structure régionale en 2020.

“Nous sommes redevables au travail acharné de chacun : les joueurs, le personnel de soutien et les administrateurs qui ont soutenu la vision et conduit ce changement – et au PCA, pour le rôle important qu’ils ont joué dans le soutien de cette progression grâce à leur collaboration continue. .

“Combinés à l’impact dramatique de The Hundred, nous constatons les avantages de la professionnalisation et des méthodes de travail collaboratives et le cricket est en plein essor en conséquence.”

La BCE indique qu’il y aura également une augmentation des salaires et des capacités du personnel, en mettant l’accent sur l’offre scientifique et médicale.