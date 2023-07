La BCE annonce le calendrier des équipes masculines et féminines d’Angleterre pour 2024 | Nouvelles du cricket

Les hommes d’Angleterre affronteront le Pakistan, les Antilles, le Sri Lanka et l’Australie lors du calendrier à domicile de l’année prochaine, tandis que les femmes d’Angleterre auront des matches alignés contre le Pakistan et la Nouvelle-Zélande en 2024.

La BCE a révélé un calendrier chargé de matches à domicile pour l’Angleterre l’année prochaine alors que l’accent passe de la reprise des cendres cet été à la défense de la Coupe du monde ICC T20 l’été prochain.

Les hommes anglais accueilleront le Pakistan dans quatre IT20 avant de s’envoler pour défendre leur titre aux États-Unis et dans les Caraïbes, avant d’affronter les Antilles au Sri Lanka dans deux séries de trois tests, tandis que les femmes anglaises retourneront dans des lieux de grande capacité, notamment Edgbaston, Headingley , l’Ageas Bowl, le Kia Oval et Lord’s ont suivi des ventes record de billets cet été.

La saison internationale à domicile 2024 s’ouvrira avec des femmes et des hommes d’Angleterre accueillant le Pakistan dans des séries de balles blanches simultanées. L’équipe de Heather Knight commencera son été à Edgbaston dans le cadre d’une série de trois matchs féminins IT20 contre des Pakistanaises (11-19 mai), avant de visiter The County Ground, Northampton et Headingley.

Les deux équipes disputeront ensuite trois internationaux d’une journée (du 23 au 29 mai). La série se déroule en même temps que les hommes d’Angleterre effectuent leurs derniers préparatifs pour la défense de leur titre de la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC. Après que l’Angleterre a battu le Pakistan pour remporter le titre de la Coupe du monde masculine T20 ICC 2022 à Melbourne en novembre dernier, les fans auront droit à une série IT20 de quatre matchs (du 22 au 30 mai) entre les deux équipes avant que l’équipe de Jos Buttler ne s’envole pour les Caraïbes et États-Unis.

La série côte à côte contre le Pakistan suivra le succès des séries Ashes masculines et féminines de cet été, qui ont été organisées côte à côte et où les femmes anglaises ont attiré des ventes record de billets.

Pour continuer à tirer parti de l’intérêt croissant pour le football féminin, l’Angleterre devrait jouer dans une sélection de sites de grande capacité l’été prochain, lorsqu’elle accueillera également la Nouvelle-Zélande dans une série ODI de trois matchs (26 juin – 3 juillet) et une série IT20 de cinq matchs (6-17 juillet).

Dans l’ensemble, les femmes anglaises joueront sur 14 sites au total à travers le pays – de Chester-le-Street et Cardiff à Hove – avant que leur calendrier ne culmine avec le cinquième IT20 contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s le 17 juillet.

Les hommes d’Angleterre commenceront leur été de test après leur retour de la Coupe du monde ICC T20, lorsqu’ils accueilleront les Antilles (du 10 au 30 juillet) et le Sri Lanka (du 21 août au 10 septembre). Chaque série comportera trois épreuves.

L’équipe masculine d’Australie sera de retour l’été prochain pour trois IT20 (du 11 au 15 septembre) et cinq internationaux d’une journée (du 19 au 29 septembre).

CALENDRIER 2024 ANGLETERRE MAISON HOMMES

Série IT20 contre le Pakistan

22 mai : Premier IT20 – Headingley, Leeds

25 mai : Deuxième IT20 – Edgbaston, Birmingham

28 mai : Troisième IT20 – Sophia Gardens, Cardiff

30 mai : Quatrième IT20 – Le Kia Oval

Série de tests vs Antilles

10-14 juillet : Premier test – Lord’s, Londres

18-22 juillet : Deuxième essai – Trent Bridge, Nottingham

26-30 juillet : Troisième essai – Edgbaston, Birmingham

Série d’essais contre le Sri Lanka

21-25 août : Premier essai – Emirates Old Trafford, Manchester

29 août – 2 septembre : Deuxième test – Lord’s, Londres

6-10 septembre : Troisième essai – Le Kia Oval

Série IT20 contre l’Australie

11 septembre : First IT20 – Le bol Ageas

13 septembre : Second IT20 – Jardins de Sophia

15 septembre : Troisième IT20 – Emirates Old Trafford

Série internationale d’une journée contre l’Australie

19 septembre : Premier international d’une journée – Trent Bridge

21 septembre : Deuxième international d’un jour – Headingley

24 septembre : Troisième international d’une journée – Seat Unique Riverside, Chester-le-Street

27 septembre : Quatrième international d’un jour – Lord’s

29 septembre : Cinquième international d’une journée – Seat Unique Stadium, Bristol

CALENDRIER ANGLETERRE 2024 FEMMES À DOMICILE

Série IT20 contre le Pakistan

11 mai : Premier IT20 – Edgbaston

17 mai : Deuxième IT20 – The County Ground, Northampton

19 mai : Troisième IT20 – Headingley

Série internationale d’une journée contre le Pakistan

23 mai : Premier international d’une journée – The Incora County Ground, Derby

26 mai : Deuxième international d’une journée – The Cooper Associates County Ground, Taunton

29 mai : Troisième international d’une journée – The Cloud County Ground, Chelmsford

Série internationale d’une journée contre la Nouvelle-Zélande

26 juin : Première journée internationale – Seat Unique Riverside

29 juin : Deuxième international d’une journée – New Road, Worcester

3 juillet: Troisième international d’une journée – Seat Unique Stadium, Bristol

Série IT20 féminine contre la Nouvelle-Zélande

6 juillet : Premier IT20 – The Ageas Bowl, Southampton

9 juillet : Second IT20 – Le 1er Central County Ground, Hove

11 juillet : Troisième IT20 – The Spitfire Ground, Saint-Laurent

13 juillet : Quatrième IT20 – Le Kia Oval

17 juillet : Cinquième IT20, Seigneur

