La BCE accepte de revoir les médias sociaux à la suite de la controverse suscitée par les tweets d’Ollie Robinson | Nouvelles de cricket

Ollie Robinson a été suspendu de tout cricket international en attendant le résultat d’une enquête disciplinaire à la suite de tweets historiques qu’il a publiés en 2012 et 2013

Le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles a ouvert la porte à d’éventuelles sanctions disciplinaires après avoir annoncé un examen des médias sociaux « pour résoudre tout problème historique » à la suite de la tempête Ollie Robinson sur Twitter.

Les débuts de Robinson’s Test à Lord’s ont été entachés par l’émergence de tweets racistes et sexistes publiés plusieurs années plus tôt et il a été dûment suspendu dans l’attente d’une enquête.

La BCE enquête également sur un deuxième joueur de cricket anglais pour des publications historiques « offensantes » sur les réseaux sociaux.

Il vient après la publication de cricket Wisden a déterré un tel tweet historique mais a caché l’identité du joueur de cricket anglais présumé parce qu’il avait moins de 16 ans à l’époque.

Depuis lors, des tweets d’autres joueurs anglais ont été révélés.

Le conseil d’administration de la BCE s’est réuni mercredi et a décidé d’approfondir la question.

Une déclaration disait: « Le conseil d’administration a accepté la recommandation de l’exécutif d’examiner les médias sociaux afin de résoudre tout problème historique, de rappeler aux individus leurs responsabilités personnelles à l’avenir et de les aider à tirer des leçons en cours de route.

0:41 L’ancien entraîneur-chef de l’Angleterre, Peter Moores, a déclaré que la suspension d’Ollie Robinson pour avoir publié des tweets offensants il y a neuf ans mettait en évidence la nécessité de plus d’éducation dans le jeu L’ancien entraîneur-chef de l’Angleterre, Peter Moores, a déclaré que la suspension d’Ollie Robinson pour avoir publié des tweets offensants il y a neuf ans mettait en évidence la nécessité de plus d’éducation dans le jeu

« Le conseil d’administration a clairement indiqué que ce processus n’empêcherait pas d’autres mesures disciplinaires à l’avenir, si cela s’avérait nécessaire, dans le cadre des processus applicables, mais on espère que le jeu pourra sortir de cette période difficile plus fort et déterminé à être plus inclusif et accueillant. à tous.

La nature de l’examen est dite « collaborative » et impliquera les administrateurs, les joueurs, les entraîneurs et l’Association des joueurs de cricket professionnels.

Ian Watmore, président de la BCE, a réaffirmé les engagements de l’organisation en matière de diversité et d’inclusivité.

2:17 Michael Holding pense que la BCE ne devrait pas « s’attaquer trop durement » à Ollie Robinson si leur enquête conclut que ses tweets racistes et sexistes historiques étaient un incident isolé Michael Holding pense que la BCE ne devrait pas « s’attaquer trop durement » à Ollie Robinson si leur enquête conclut que ses tweets racistes et sexistes historiques étaient un incident isolé

Il a déclaré : « Faire du cricket un jeu pour tous est au cœur de la stratégie du jeu » Inspirer les générations « . Célébrer nos nombreux modèles brillants dans le cricket masculin, féminin et handicapé est essentiel à cet objectif, et la bonne utilisation des médias sociaux est essentielle moyens pour y parvenir.

« En tant qu’instance dirigeante nationale, nous devons tracer la voie entre aider les individus à projeter une image inclusive, les éduquer sur ce que l’on attend d’eux et leur laisser l’espace pour s’exprimer auprès du public. Nous devons également enquêter sur leurs actions et les sanctionner lorsqu’ils ils échouent. »