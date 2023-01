La BCE a déclaré qu’elle maintiendrait le cap sur les hausses de taux. Mais on ne sait pas combien de temps

“Donc, si les États-Unis entraient dans une récession plus grave que prévu et/ou si la Fed devait réduire agressivement les taux en réponse à tout ralentissement, [the] Les hausses de taux de la BCE pourraient s’arrêter plus tôt”, a-t-il déclaré.

La BCE, qui agit en tant que banque centrale de la région depuis 1991, a toujours été plus accommodante après de nombreuses années d’inflation moribonde. Mais la crise énergétique, les problèmes de chaîne d’approvisionnement stricts, entre autres goulots d’étranglement, ont fait grimper les prix dans tout le bloc et ont conduit à un nouveau ton de la banque centrale.

Cela réduit les chances que la BCE doive mettre fin ou même revenir sur son ton belliciste, mais les analystes ne pensent pas que la banque centrale devra continuer à marcher plus longtemps.

Andrew Kenningham, de Capital Economics, a également déclaré à CNBC qu’il s’attend à une autre hausse de 50 points de base en février et mars, puis à des augmentations de 25 points de base en mai et juin.

“Après cela, nous voyons le taux directeur rester inchangé jusqu’au second semestre 2024”, a-t-il ajouté.

L’un des aspects à prendre en compte est la manière dont l’inflation pourrait encore diminuer dans les mois à venir alors que les coûts de l’énergie continuent de baisser.

En prévision de ce que la BCE annoncera la semaine prochaine, Kenningham a déclaré : “Le langage sera belliciste et soulignera la nécessité d’aller plus loin et de ‘maintenir le cap’ sans être explicite sur les montants et les dates des hausses de taux.”