Le vice-président du Board of Control for Cricket in India (BCCI), Rajeev Shukla, a déclaré que de nombreux centres et zones avaient été intégrés dans le calendrier de la Coupe du monde de cricket ICC récemment publié et que Mohali, Punjab, n’obtiendrait pas un seul match dans le tournoi parce que le courant stade de Mohali ne répondait pas aux normes de l’ICC, dont le consentement est extrêmement important pour finaliser les sites du tournoi. La déclaration de Shukla intervient après que le ministre des Sports du Pendjab, Gurmeet Singh Meet Hayer, ait soulevé des objections à l’exclusion de Mohali du calendrier des WC.

« L’exclusion de Mohali du Pendjab de la liste des villes hôtes du tournoi était due à une ingérence politique. Le gouvernement du Pendjab soulèvera cette question avec la BCCI », avait déclaré Hayer.

Le ministre des Sports du Pendjab, Gurmeet Singh Meet Hayer, condamne l'exclusion de Mohali de la liste des villes qui accueilleront la Coupe du monde de cricket ICC-2023 — ANI (@ANI) 27 juin 2023

Shukla a déclaré que cette fois, 12 sites ont été choisis pour le méga événement de cricket, ce qui ne s’est jamais produit auparavant.

« Pour la première fois, 12 sites ont été choisis pour la Coupe du monde. Auparavant, ces nombreux sites n’avaient pas été choisis lors des Coupes du monde précédentes. Sur ces 12 sites, des matchs de préparation auront lieu à Trivandrum et Guwahati, les sites restants auront matches de championnat.

De la zone sud quatre sites, de la zone centrale un site, de la zone ouest deux, de la zone nord deux sites. Delhi et Dharamshala accueilleront les matchs (dans la zone nord) », a déclaré Shukla dans une interview exclusive avec ANI.

Shukla a déclaré que les matchs de la série bilatérale seront accordés à Mohali et qu’il n’y aura aucune discrimination.

« Le 100e test de Virat Kohli l’année dernière a été donné à Mohali. Le stade Mullanpur se prépare à Mohali. S’il avait été prêt, ils auraient eu un match de Coupe du monde. Le stade actuel de Mohali ne répondait pas aux normes de la CPI et a donc été refusé matchs. Mais cela ne veut pas dire que des matchs ne leur seraient pas donnés. Des matchs de séries bilatérales leur seront donnés, c’est basé sur un système de rotation. Aucun « choix et choix » n’a été fait. Le consentement de l’ICC est important pour finaliser les sites. À Trivandrum, des matchs de préparation ont été donnés pour la première fois. Ce n’est pas qu’aucun centre/zone n’a été ignoré. Les stades ont été choisis après mûre réflexion, même dans la zone Nord-Est, Guwahati a obtenu les matchs. beaucoup d’aménagements ont été faits dans le calendrier », a-t-il ajouté.

Au programme de la Coupe du monde, Shukla a déclaré que de nouveaux sites avaient été ajoutés cette fois-ci.

« Lucknow a été ajouté. L’Uttar Pradesh n’a jamais eu la chance d’accueillir un match de Coupe du monde. Guwahati a eu une chance. De nombreux sites du Sud ont été ajoutés. Une bonne réflexion a été accordée avant la finalisation des sites. ICC doit approuver ces lieux. Ce n’est pas uniquement entre nos mains. Tous ceux qui soulèvent des objections doivent comprendre que nous avons besoin du consentement de la CPI pour récupérer ces lieux », a-t-il déclaré.

Shukla, dans une note de conclusion, a déclaré que la Coupe du monde serait un succès et conduirait à la renaissance du format ODI au niveau mondial.