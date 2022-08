La BC Professional Employees Association émet un avis de grève et demande une protection contre l’inflation

Le syndicat représentant les professionnels agréés du gouvernement travaillant avec la fonction publique de la Colombie-Britannique a remis un préavis de grève de 72 heures à son employeur mardi (17 août).

La Professional Employees Association (PEA) représente 1 200 professionnels agréés, dont des agronomes, des ingénieurs, des forestiers, des géoscientifiques, des pharmaciens, des psychologues, des vétérinaires et plus encore. Dans un communiqué de presse, la PEA a déclaré qu’elle ne publierait aucun détail sur les grèves prévues pour le moment.

« Il est temps que le gouvernement de la Colombie-Britannique investisse dans les travailleurs qui fournissent les services sur lesquels compte la province », a déclaré Melissa Moroz, agente des relations de travail à la PEA. “Ces professionnels agréés prennent des mesures professionnelles parce qu’ils veulent voir le coût de la vie abordé à la table de négociation.”

Moroz a souligné la hausse de l’inflation et des salaires plus élevés dans le secteur privé comme des défis pour garder les professionnels agréés dans la fonction publique.

La PEA a entamé des négociations avec l’Agence de la fonction publique le 11 avril, mais le syndicat affirme qu’elle s’est rapidement retrouvée dans l’impasse le 16 mai lorsque les propositions salariales n’ont pas réussi à faire face à la hausse du coût de la vie. Les membres du syndicat ont ensuite voté à 92 % en faveur d’une grève en juin.

Une grève est déjà en cours pour le plus grand syndicat du secteur public de la Colombie-Britannique, le BC General Employees Union. Le BCGEU demande également un ajustement au coût de la vie pour suivre le rythme de l’inflation.

Si le PEA commence une action de travail, il se coordonnera avec le BCGEU.

En réponse aux questions sur la grève du BGEU, le ministre de l’Emploi, de la Relance économique et de l’Innovation, Ravi Kahlon, a déclaré qu’il comprenait que les membres du syndicat étaient préoccupés par l’inflation et a encouragé les deux parties à revenir à la table des négociations.

« Nous voulons nous assurer que les ententes sont justes et raisonnables et qu’elles répondent aux besoins des travailleurs, de la population de la Colombie-Britannique et du plan financier du gouvernement afin que nous disposions également des ressources nécessaires pour continuer à offrir les programmes et les services dont dépend tout le monde en Colombie-Britannique. Nous restons attachés au processus de négociation collective et à la conclusion d’une entente juste et raisonnable.

@SchislerCole

cole.schisler@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

inflation