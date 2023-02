La BBC vole une autre grande star d’ITV pour sa nouvelle programmation du samedi soir

LA BBC est intervenue et a attrapé Alan Carr d’ITV après avoir été snobé pour le poste de juge britannique Got Talent en faveur de la star de Strictly, Bruno Tonioli.

L’humoriste, 46 ans, deviendra l’un des grands nouveaux visages de la programmation du samedi soir de BBC1 en tant qu’animateur de la nouvelle émission de quiz Picture Slam.

TVI

Alan est sur le point de snober ITV et d’animer la nouvelle émission de quiz de la BBC Picture Slam[/caption]

Il est le dernier d’une série de talents d’ITV que les Beeb ont ciblés pour leurs nouvelles émissions, dont Bradley Walsh, qui s’apprête à redémarrer Gladiators plus tard cette année.

Un initié de la télévision a déclaré: «Obtenir la signature à gros prix est une récompense pour Alan, qui était considéré comme un shoo-in en remplacement du sortant David Walliams en tant que juge BGT.

“C’était un peu léger d’être en lice pour le poste pendant des mois pour être éliminé de la course à la dernière minute – d’autant plus que Bruno est devenu célèbre dans une émission de la BBC.

“Maintenant, Alan pourrait être une star encore plus grande de la télé du samedi soir qu’il aurait pu être s’il avait obtenu le rôle dans le panel BGT.”

Au cours des trois dernières années, Alan a été un succès face à Epic Gameshow d’Alan Carr pour ITV un samedi soir et maintenant, les patrons d’ITV ont déclaré que l’émission ne reviendrait pas pour une nouvelle série cette année, affirmant qu’elle était “reposée”.

Mais lorsqu’il a été approché pour le Beeb, il a dit qu’il avait “sauté sur l’occasion”.

Parlant pour la première fois cette semaine de Bruno l’usurpant pour devenir juge BGT, il a déclaré au journal Metro: «Je regardais tout cela se dérouler dans le journal, c’était très étrange.

“Et puis Bruno (l’a eu) et j’ai pensé:” Oh, tant mieux pour lui “mais c’est tellement bizarre.”

Alan a de plus en plus travaillé avec la BBC au cours des deux dernières années, créant Interior Design Masters, qui revient plus tard cette année, ainsi que la série récente Amanda et Alan’s Italian Job, qui l’a vu jouer avec sa compagne, la juge BGT Amanda Holden.

Getty

Un certain nombre de stars d’ITV ont fait le saut vers la BBC ces dernières années, comme Joel Dommett[/caption] TVI

Ant et Dec ont annoncé hier la programmation de la 19e série de Saturday Night Takeaway, mettant en vedette des stars croisées[/caption] Bbc

La BBC a également ciblé Bradley Walsh et Holly Willoughby dans le passé[/caption] Bbc

La présentatrice de radio Claudia Winkleman n’a pas joué de rôle sur ITV depuis des années, donc Ant et Dec l’atterrissent est un véritable coup d’État[/caption]