La BBC verse des dommages-intérêts à l’ancienne nounou royale pour de fausses déclarations

LONDRES – La BBC a présenté jeudi ses excuses à l’ancienne nounou des princes William et Harry pour les allégations “fausses et malveillantes” faites contre elle dans le cadre de la tentative d’un journaliste d’obtenir une interview télévisée exclusive avec la princesse Diana.

“Je voudrais profiter de cette occasion pour m’excuser publiquement auprès d’elle, du prince de Galles et des ducs de Cambridge et de Sussex, pour la manière dont la princesse Diana a été trompée et l’impact qui en a résulté sur toute leur vie”, a déclaré Davie. dans un rapport.