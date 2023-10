La BBC affirme qu’elle attribuera plus clairement les allégations formulées pendant le conflit Israël-Hamas après des plaintes pour partialité concernant la façon dont elle a couvert la guerre.

Le Beeb a été critiqué pour son refus de qualifier le Hamas de terroriste – bien que le Royaume-Uni et les États-Unis utilisent tous deux ce terme – et pour ses reportages sur l’explosion de l’hôpital Al-Ahli à Gaza, rapporte le Telegraph. Les dirigeants ont maintenant déclaré que certains changements seraient apportés pour « accroître la clarté et l’exactitude ».

Deborah Turness, responsable de BBC News and Current Affairs, a déclaré au personnel : « Nous mettons en place des garanties supplémentaires concernant la manière dont nous attribuons et décrivons les sources et les informations dans notre couverture de cette guerre. »

La manière dont les réclamations sont attribuées sera modifiée. Au lieu que la BBC rapporte la déclaration devant la personne ou la partie, ce sera l’inverse, par exemple « des centaines de morts, X affirmations » deviendra désormais « X affirmations des centaines de tués ».