La BBC va faire la guerre au redémarrage de Changing Rooms par Channel 4 en l’opposant à l’émission d’Alan Carr Design Masters

APRÈS que Channel 4 a annoncé qu’elle redémarrerait l’ancien succès de la BBC, Changing Rooms, la société n’allait jamais le laisser s’allonger.

Alors maintenant, BBC1 a amené l’émission de relooking d’intérieur Interior Design Masters de BBC2 pour une troisième et une quatrième série.

BBC/Darlow Smithson Productions/Banijay/Ellis O’Brien

La BBC ramène Alan Carr et ses maîtres en design d’intérieur pour une troisième et une quatrième série[/caption]

Rex

Pendant ce temps, Channel 4 redémarre les vestiaires – et ramène Laurence Llewellyn-Bowen[/caption]

Et le comique Alan Carr, qui a contribué à faire de la dernière saison un tel succès, sera de retour pour animer.

Il a déclaré : « J’adore présenter Interior Design Masters et je suis tellement excité que nous revenions.

« L’année dernière, j’ai découvert ce que signifiait » ombre « , ainsi que la compréhension du » flux » d’une pièce, alors qui sait quels conseils d’intérieur je prendrai du prochain lot de designers. «

Interior Design Masters, qui a été diffusé pour la première fois en 2019 avec Fearne Cotton comme hôte, suit le même modèle que les vestiaires.

BBC

Vestiaires était un classique culte de la BBC de 1996 à 2004[/caption]

L’émission culte a été diffusée sur BBC2 en 1996 et 1997, avant de passer à BBC1 de 1998 à 2004.

Maintenant, il est sur le point de revenir à C4 plus tard cette année, moins la célèbre animatrice Carol Smillie, avec Anna Richardson faisant les honneurs.

Cela survient après que Davina McCall a dû se retirer en raison du retard du tournage de Covid et des affrontements dans son emploi du temps chargé.

Les vestiaires ont vu deux ménages échanger leurs propriétés pendant une période limitée pendant qu’ils effectuaient des rénovations majeures – avec des résultats notoirement mitigés.

BBC

Il revient plus tard cette année, moins la célèbre animatrice Carol Smillie[/caption]

Ces résultats sont arrivés malgré le fait qu’ils ont été assistés par des architectes d’intérieur – dont la légendaire Laurence Llewelyn-Bowen, qui est le seul membre de la programmation originale à revenir dans l’émission sur Channel 4.

Laurence a également été juge invitée à Interior Design Masters, qui met au défi les designers émergents de travailler leur magie dans une série d’endroits, allant des cabanes de plage aux restaurants.

La dernière série a connu un succès phénoménal, avec trois millions d’écouteurs pour la finale.

Et je parie qu’aucun d’eux ne savait non plus ce que signifiait « ombre ».

Société de télévision

Design Masters a été un succès lors du verrouillage, attirant trois millions pour la finale[/caption]

BBC/Darlow Smithson Productions/Banijay

Funnyman Alan a contribué à en faire un tel succès[/caption]

Les messies de la poignée

TOO Hot to Handle revient aujourd’hui – et ses stars grésillantes ont révélé à quel point elles étaient torrides dans l’émission, qui offre un prix en espèces de 71 000 £ si les candidats évitent le sexe ou l’intimité physique.

Le mannequin américain Melinda Berry a échoué de manière spectaculaire, révélant : « J’ai eu un moment très intime entre nous trois. »

Les Britanniques Emily Miller, Cam Holmes et Nathan Webb font partie de la distribution internationale de la deuxième série de l’émission de téléréalité Netflix, qui a été tournée aux îles Turques et Caïques.

Le mannequin du Hertfordshire Emily, qui a eu du mal à éviter les contacts masculins, a déclaré: « Je ferais normalement quatre rendez-vous par semaine avec des gars différents. »

Le gallois Cam a déclaré : « Je viens d’entendre ‘l’interdiction du sexe’ et je me suis dit ‘Je ne pense pas pouvoir faire ça’.

« Au soleil avec des filles en bikini, c’était dur. »

Nathan a révélé qu’il avait ses propres problèmes avec lesquels lutter lorsqu’il était strip-teaseur avant de rejoindre la série. Il a déclaré : « Ce n’est pas facile quand des centaines de femmes vous jettent de l’argent, mais j’essaie de rester humble.

Quel mec, hein ?

bizbit La star de FATAL Attraction, Glenn Close, rejoindra la deuxième série de l’émission Apple TV + Téhéran. Le multiple nominé aux Oscars incarnera une femme britannique appelée Marjan Montazeri vivant dans la capitale iranienne. Le thriller d’espionnage international s’est avéré un énorme succès lors de ses débuts l’année dernière.

Pompéi a de nouveau le vent en poupe

LE redémarrage de la comédie classique Up Pompéi est de retour – et les créateurs veulent toujours qu’une femme joue le rôle principal rendu célèbre par Frankie Howerd de 1969 à 1970.

Le projet devait se dérouler avec Miranda Hart en tête d’une spéciale en 1991, mais elle s’est retirée, laissant les plans en lambeaux.

News Group Newspapers Ltd

Le redémarrage d’Up Pompeii est de retour[/caption]

bizbit Le TOURNAGE de la troisième série de His Dark Materials, une adaptation de The Amber Spyglass, a commencé. Ruth Wilson et James McAvoy reprennent leurs rôles dans le drame BBC1, mais seront rejoints par Adewale Akinnuoye-Agbaje en tant que commandant Ogunwe et Jamie Ward en tant que père Gomez.





Maintenant, l’écrivain Brian Leveson a déclaré au podcast Behind The Scenes With Colin Edmonds: « Nous allons également ramener cela – c’est très moderne, d’une certaine manière. »

L’original a été placé dans la pré-éruption de Pompéi, avec Frankie jouant l’esclave Lurcio et un script rempli de gags osés et de doubles sens.

J’ai hâte de voir qui enfile sa toge. . .