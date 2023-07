La BBC suspend un présentateur pour un prétendu scandale de photos d’adolescents

La BBC britannique a suspendu dimanche un membre masculin de son personnel à la suite d’une allégation selon laquelle l’un de ses présentateurs vedettes aurait payé à un adolescent des milliers de livres pour qu’il pose pour des photos sexuellement explicites.

Le diffuseur a déclaré avoir eu connaissance d’une plainte pour la première fois en mai, mais de nouvelles allégations d’une autre nature lui ont été faites jeudi, et il en avait informé des « autorités externes ».

BBC News a déclaré comprendre qu’il s’agissait de la police.

Il a déclaré dans un communiqué:

Il s’agit d’un ensemble de circonstances complexes et évoluant rapidement et la BBC travaille le plus rapidement possible pour établir les faits afin d’informer correctement les prochaines étapes appropriées.