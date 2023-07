La BBC suspend un présentateur accusé d’avoir payé un adolescent pour des photos sexuellement explicites

La BBC britannique a déclaré avoir suspendu dimanche un membre masculin de son personnel à la suite d’une allégation selon laquelle l’un de ses présentateurs vedettes aurait payé un adolescent des milliers de livres pour qu’il pose pour des photos sexuellement explicites, à partir de l’âge de 17 ans.

Le radiodiffuseur a déclaré avoir eu connaissance d’une plainte pour la première fois en mai, mais de nouvelles allégations de nature différente lui ont été faites jeudi, et il en avait informé les « autorités externes ».

La police métropolitaine de Londres a déclaré qu’elle avait reçu un premier contact de la BBC, mais qu’aucune référence ou allégation formelle n’avait été faite.

« Nous aurons besoin d’informations supplémentaires avant de déterminer les mesures à prendre », a déclaré la police dans un communiqué.

La BBC a déclaré qu’il s’agissait d’un « ensemble de circonstances complexes et évoluant rapidement » et qu’elle « travaillait le plus rapidement possible pour établir les faits afin d’informer correctement les prochaines étapes appropriées ».

« Nous pouvons également confirmer qu’un membre masculin du personnel a été suspendu », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le communiqué indique qu' »il est important que ces questions soient traitées équitablement et avec soin », sans donner de détails sur les revendications.

Plainte déposée auprès de la BBC le 19 mai

Le journal Sun, qui a d’abord rapporté les allégations, a cité la mère du jeune homme comme ayant déclaré que le présentateur masculin anonyme avait payé à l’adolescent plus de 35 000 livres sur trois ans pour les images.

La mère a déclaré au journal que l’adolescent avait utilisé l’argent pour financer une consommation de crack.

La famille s’est plainte au diffuseur le 19 mai, mais le présentateur n’a pas été immédiatement retiré des ondes, selon le Sun, qui a déclaré que la famille n’avait pas demandé de paiement pour leur histoire.

La secrétaire à la Culture, Lucy Frazer, a eu des entretiens urgents avec le directeur général du diffuseur, Tim Davie, plus tôt dimanche au sujet des allégations, qu’elle a qualifiées de « profondément préoccupantes ».

« [Davie] m’a assuré que la BBC enquêtait rapidement et avec sensibilité », a déclaré Frazer sur Twitter.

« Compte tenu de la nature des allégations, il est important que la BBC dispose désormais de l’espace nécessaire pour mener son enquête, établir les faits et prendre les mesures appropriées. »

La BBC, qui est financée par une redevance payée par chaque foyer qui regarde la télévision, a déclaré qu’elle « prenait toute allégation au sérieux » et avait « des processus internes solides en place pour traiter de manière proactive de telles allégations ».

« Nous avons été clairs sur le fait que si – à un moment donné – de nouvelles informations sont révélées ou nous sont fournies, elles seront traitées de manière appropriée et activement suivies », a-t-il déclaré.

Présentateur non nommé, alimentant les spéculations

Ni la BBC ni d’autres médias n’ont révélé l’identité de l’homme qui aurait payé l’adolescent pour des photos.

Cour suprême de Grande-Bretagne a gouverné l’année dernière qu’une personne a « une attente raisonnable en matière de vie privée » jusqu’à ce qu’elle soit accusée d’un crime.

Des rumeurs ont circulé en ligne sur l’identité du présentateur suspendu. Selon le Guardian, un présentateur de la BBC a contacté la police après avoir été faussement accusé dans des publications sur les réseaux sociaux.

Lundi, un porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que les entreprises de médias sociaux et leurs utilisateurs ont la responsabilité de ne pas répandre des « accusations sans fondement ».

« Nous avons été très clairs avec les sites eux-mêmes sur leurs responsabilités pour s’assurer que ces choses sont correctement contrôlées », BBC News a rapporté dit le porte-parole.