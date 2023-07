La BBC suspend un présentateur accusé d’avoir payé un adolescent pour des images explicites

La BBC a suspendu un éminent présentateur masculin et l’a signalé à la police pour des allégations selon lesquelles il aurait payé un adolescent pour des images sexuellement explicites.

La BBC a confirmé dimanche qu’elle enquêtait sur des allégations selon lesquelles le présentateur aurait donné 35 000 £ sur trois ans à un jeune qui a utilisé cet argent pour financer sa consommation de crack.

Le jeune, qui n’aurait que 17 ans lorsqu’il a commencé à parler au présentateur, aurait envoyé à l’employé de la BBC des images explicites et effectué des appels vidéo.

La mère du jeune s’est plainte à la BBC à la mi-mai des actions présumées du présentateur, mais il est resté à l’antenne jusqu’à la semaine dernière, lorsque des journalistes du Sun ont approché la BBC pour un commentaire. Une unité spécialisée de la police métropolitaine qui s’occupe des personnes de haut niveau a été informée des allégations vendredi, et de nouvelles conversations avec la police devraient avoir lieu lundi.

Des questions sont déjà posées pour savoir si la BBC a agi assez rapidement. Une source de la BBC a suggéré que la plainte initiale de la mère était «préoccupante», mais les affirmations du Sun étaient plus substantielles et ont déclenché une enquête approfondie.

Les médias n’ont pas nommé le présentateur, des sources du Sun citant les lois britanniques de plus en plus strictes sur la protection de la vie privée comme raison de ne pas identifier l’individu. L’année dernière, la Cour suprême a statué que, dans la plupart des cas, les personnes faisant l’objet d’une enquête par des organisations officielles ne devraient pas être nommées avant que des accusations ne soient portées, car cela pourrait nuire injustement à leur réputation.

Bien que l’âge du consentement en Angleterre et au Pays de Galles soit de 16 ans, l’âge minimum auquel les gens sont autorisés à envoyer des photographies explicites est de 18 ans.

Une question juridique clé est de savoir si le jeune a envoyé au présentateur de la BBC des photos à l’âge de 17 ans, ce qui pourrait équivaloir à la possession de pornographie juvénile, une grave accusation pénale passible d’au moins six mois de prison. Si des photos explicites n’ont été échangées qu’après l’âge de 18 ans, il est possible qu’aucune loi n’ait été enfreinte.

La société a déclaré dimanche: «La BBC prend toute allégation au sérieux et nous avons mis en place des processus internes solides pour traiter de manière proactive de telles allégations. Il s’agit d’un ensemble de circonstances complexes et évoluant rapidement et la BBC travaille le plus rapidement possible pour établir les faits afin d’informer correctement les prochaines étapes appropriées.

« Il est important que ces questions soient traitées équitablement et avec soin. Nous avons été clairs sur le fait que si – à tout moment – de nouvelles informations sont révélées ou nous sont fournies, elles seront traitées de manière appropriée et activement suivies.

La mère a affirmé avoir vu le présentateur de la BBC « en slip pour un appel vidéo » et qu’il envoyait de grosses sommes d’argent à son enfant, qui a maintenant 20 ans et qui consomme de la drogue.

Elle dit le Sun qu’elle est allée voir la presse parce qu’elle estimait que la BBC n’agissait pas assez vite sur ses allégations : « Mon enfant a dit qu’il n’avait plus d’argent et qu’il avait soudainement cet argent. Il est évident pour moi que la BBC n’avait pas parlé à cet homme entre notre plainte du 19 mai et en juin, car ils pensaient qu’il était trop important.

« Nous n’avons jamais voulu d’enquête. Nous voulions juste que la BBC lui dise d’arrêter. Au départ, le patron de la sécurité nous a donné un numéro qui n’existait pas.

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a également envoyé un e-mail au personnel au sujet des allégations, confirmant que la société avait reçu une plainte pour la première fois il y a près de deux mois : « La BBC a pris connaissance d’une plainte en mai ; l’équipe d’enquête de la BBC s’est penchée sur cette question depuis qu’elle a été soulevée et a activement suivi. De nouvelles allégations, de nature différente, nous ont été soumises jeudi, et en plus de nos propres enquêtes, nous avons également été en contact avec des autorités extérieures, conformément à nos protocoles. Je peux également confirmer que nous avons suspendu un membre du personnel. Selon la loi, les individus ont droit à une attente raisonnable en matière de vie privée, ce qui rend cette situation plus complexe. »

Il a également condamné les fausses accusations contre divers autres présentateurs masculins de premier plan de la BBC qui se sont propagées sur les réseaux sociaux, ce qui a forcé Nicky Campbell, Jeremy Vine et Gary Lineker à se distancier de cette affirmation.

Davie a déclaré: «Je veux également être très clair sur le fait que je condamne totalement les rumeurs non fondées véhiculées sur Internet à propos de certains de nos talents de présentation. Nous sommes en contact avec la famille référencée dans les médias. Je tiens à vous assurer que nous travaillons rapidement pour établir les faits et veiller à ce que ces questions soient traitées équitablement et avec soin, y compris par des autorités externes, le cas échéant. »

La suspension d’un des présentateurs de la BBC a choqué le personnel. Les cadres supérieurs ont été enfermés dans des réunions régulières depuis que l’histoire a éclaté, et Davie est sur le point de se demander si la société a agi assez rapidement.

La secrétaire à la culture, Lucy Frazer, s’est entretenue avec Davie et a déclaré que la BBC devrait désormais avoir « l’espace » pour enquêter sur les allégations. Elle a dit qu’il lui avait assuré que la BBC « enquêtait rapidement et avec sensibilité ».

« Compte tenu de la nature des allégations, il est important que la BBC dispose désormais de l’espace nécessaire pour mener son enquête, établir les faits et prendre les mesures appropriées. Je serai tenue au courant », a-t-elle ajouté.