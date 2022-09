La BBC supprime des centaines d’emplois alors que les travailleurs sont sommés de “déménager” dans un bouleversement massif

LA BBC supprime 382 emplois de son service mondial alors que le diffuseur se dirige vers un avenir numérique.

Le programme fait partie d’un remaniement en cours qui verra environ 1 000 emplois supprimés dans l’entreprise au cours des prochaines années.

La radio arabe BBC et la radio persane BBC sont fermées dans le cadre des nouveaux plans.

World Service English continuera à fonctionner à l’échelle mondiale en tant que radio diffusée 24 heures sur 24.

La chaîne verra de nouveaux horaires, programmes et podcasts qui seront annoncés en temps voulu.

Les équipes basées à Londres couvrant des régions telles que la Thaïlande, la Corée et l’Inde seront invitées à déménager.

Et près de la moitié des 41 services linguistiques seraient uniquement numériques, a déclaré la BBC.

Une déclaration a ajouté: «Les propositions d’aujourd’hui impliquent un total net d’environ 382 fermetures de postes. Les propositions verront sept autres services linguistiques passer au numérique uniquement, modélisant le succès d’autres qui offrent déjà des services purement numériques et obtiennent de bons résultats auprès du public.

“Le BBC World Service continuera à fonctionner dans toutes les langues et tous les pays où il est actuellement présent, y compris les nouvelles langues ajoutées lors de son expansion en 2016. Aucun service linguistique ne sera fermé.”

L’annonce a ajouté: “Le World Service continuera de servir le public pendant les moments de danger et veillera à ce que le public de pays tels que la Russie, l’Ukraine et l’Afghanistan ait accès à des services d’information vitaux, en utilisant des plateformes de diffusion et de distribution appropriées.”





Cela fait suite à la suppression de BBC Four et de CBBC en tant que chaînes de télévision normales alors que les téléspectateurs se tournent vers les services de streaming pour regarder leurs programmes.

BBC World News et la chaîne BBC News fusionneront également pour créer une seule chaîne d’information télévisée 24 heures sur 24 pour les téléspectateurs britanniques et mondiaux.

Cette décision ira vers une réduction budgétaire de 500 millions de livres sterling pour la société financée par les contribuables.

La BBC a été forcée de récupérer 285 millions de livres sterling supplémentaires après avoir annoncé en janvier que les frais de licence seraient gelés à 159 livres sterling pour les deux prochaines années.

Il y a déjà eu des séries de licenciements au cours de la dernière décennie pour maintenir les coûts.