La BBC s’excuse pour son entretien avec Cory Booker Impostor

La BBC a présenté des excuses et a ouvert une enquête après avoir diffusé une interview avec un homme qui se faisait passer pour le sénateur Cory Booker du New Jersey.

Le réseau dit dans un communiqué que l’homme non identifié a été interviewé à l’émission de radio «Newshour» vendredi dernier, ajoutant que l’apparence semblait avoir été un «canular délibéré».

La déclaration indiquait que la BBC s’était excusée auprès de M. Booker et que la société examinait «ce qui n’allait pas» pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

L’interview a été diffusée une fois, en direct à 15 heures, heure de l’Est et principalement aux États-Unis et dans une poignée d’autres endroits dans le monde, a déclaré jeudi un porte-parole de la BBC. Une deuxième édition de «Newshour», diffusée à 16 heures, a également été diffusée aux États-Unis et dans le monde, mais sans l’interview, a-t-il dit.