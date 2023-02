La BBC s’excuse pour l’affirmation d’un invité concernant JK Rowling — RT Games & Culture

Le diffuseur a déclaré que son animateur aurait dû faire plus pour confronter un invité qui a accusé l’auteur de Harry Potter de transphobie

La BBC a présenté ses excuses pour que son hôte n’ait pas suffisamment contesté l’affirmation d’un invité selon laquelle l’auteur de Harry Potter, JK Rowling, diffusait des opinions transphobes. La déclaration est intervenue après que les auditeurs se sont plaints de l’émission de la semaine dernière sur BBC Radio 4, qui mettait en vedette Stacey Henley – une femme trans et rédactrice en chef du site Web TheGamer.

Jeudi, Henley a accusé Rowling de “transphobie” et de mener une “campagne contre les personnes trans.”

L’hôte Evan Davis a répondu: “De toute évidence, JK Rowling … ne dirait pas qu’elle est transphobe.”

Davis et Henley discutaient du prochain jeu vidéo “Hogwarts Legacy”, que certains fans ont juré de boycotter à cause des opinions de Rowling.

Selon le Daily Mail, la BBC a reçu plus de 100 plaintes concernant la conduite de l’hôte lors de l’interview. Davis a déclaré que la critique était “équitable.” Il a écrit sur Twitter peu de temps après l’émission qu’il aurait dû préciser que l’opinion de l’invité était la sienne et qu’elle était “fortement contesté”.















Dans un communiqué publié lundi, la BBC a reconnu que “il n’y avait pas suffisamment de contestation des revendications qui ont été faites et que nous avons échoué ici.”



“C’est un domaine difficile et controversé que nous nous efforçons de couvrir équitablement et bien sur la BBC”, la déclaration lue. “Cependant, nous aurions dû contester Stacey Henley plus directement sur ses affirmations et nous excuser de ne pas l’avoir fait.”

Plus de 500 millions d’exemplaires des livres Harry Potter ont été vendus dans le monde depuis la sortie du premier roman en 1997. La franchise a suscité une série de films et de jeux à succès.



Ces dernières années, Rowling a été critiquée par des militants, qui l’appellent souvent une « féministe radicale trans-exclusive ». Dans un article de blog de 2020, l’auteur a fait valoir que permettre aux personnes transgenres d’utiliser les toilettes et les vestiaires des femmes les rendrait “moins sûr” pour les femmes et les filles biologiques. Elle a également déclaré qu’une partie du langage poussé par la communauté transgenre était “déshumanisant et dégradant” aux femmes.