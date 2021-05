Jeudi, la BBC a présenté «des excuses complètes et inconditionnelles» après qu’un rapport indépendant a révélé que le journaliste Martin Bashir avait utilisé la «tromperie» pour obtenir une interview explosive de 1995 avec la princesse Diana.

«La cible indirecte et réelle des tromperies de M. Bashir était la princesse Diana», a écrit le juge principal à la retraite John Dyson après une enquête de six mois.

Dyson s’est dit « satisfait » que Bashir ait montré de faux relevés bancaires au frère de Diana, Earl Spencer « afin de tromper Earl Spencer et de l’inciter à organiser la rencontre avec la princesse Diana ».

« M. Bashir a agi de manière inappropriée et en violation grave » des directives de la BBC, a ajouté Dyson.

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a admis que «le processus d’obtention de l’interview était loin de répondre à ce que le public était en droit d’attendre.

« La BBC aurait dû faire plus d’efforts pour aller au fond de ce qui s’est passé à l’époque et être plus transparente sur ce qu’elle savait », a-t-il déclaré.

«Bien que la BBC ne puisse pas revenir en arrière après un quart de siècle, nous pouvons présenter des excuses complètes et inconditionnelles. La BBC offre cela aujourd’hui. «

Dyson a également pris pour cible une enquête de la BBC en 1996 sur les allégations du futur chef de la BBC, Tony Hall, et d’une autre personnalité de la BBC, Anne Sloman, qui ont effacé Bashir de ses méfaits.

« L’enquête menée par Lord Hall et Mme Sloman était imparfaite et terriblement inefficace », a déclaré Dyson.

Hall a admis que l’enquête «était bien en deçà de ce qui était requis» et qu’il avait «eu tort de donner à Martin Bashir le bénéfice du doute».

En fait, après la vidéo d’entretien explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey, qui a secoué le monde du racisme propagé par les Royals britanniques, peu d’interviews de la défunte princesse Diana sur son temps en tant que royale et les problèmes qui en ont découlé sont devenus viraux. Des interviews, qui sont trop similaires dans le ton et le contenu de l’interview de Meghan et Harry avec CBS. Les révélations sur les préoccupations royales concernant la couleur de peau de leur bébé Archie et l’attitude du palais envers Meghan elle-même, qui est en partie afro-américaine, ont une fois de plus mis en lumière l’histoire du racisme et du colonialisme parmi la famille royale.

D’une certaine manière, il y a plus de 25 ans, Diana a ouvert la voie à Meghan et Harry rompant leur silence à la télévision avec une interview explosive de sa part avec la BBC.

(avec des contributions de l’AFP)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici