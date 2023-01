La BBC s’excuse après que l’audio pornographique ait interrompu la couverture de la rediffusion des Wolves vs Liverpool FA Cup | Nouvelles du football

La BBC s’est excusée après qu’une farce pornographique ait frappé sa couverture accumulée des Wolves contre Liverpool lors de leur rediffusion du troisième tour de la FA Cup mardi soir.

Gary Lineker présentait quand il a été interrompu par de forts bruits de gémissement dans le studio. Il a ensuite révélé sur Twitter que le son provenait d’un téléphone portable caché qui avait été “collé à l’arrière de l’appareil”.

“Je dois dire que j’ai trouvé ça drôle”, a déclaré plus tard Lineker à BBC Newsnight. “Si vous m’aviez dit ce matin que ce soir je serais à Newsnight en train de parler d’un scandale porno, j’aurais été terrifié.”

La BBC a depuis présenté ses excuses pour l’incident et a promis d’enquêter.

“Nous nous excusons auprès des téléspectateurs offensés lors de la retransmission en direct du football ce soir. Nous enquêtons sur la manière dont cela s’est produit”, a déclaré un porte-parole.

Lineker prévisualisait le match, aux côtés des experts Paul Ince et Danny Murphy, lorsque les bruits ont éclaté en arrière-plan.

Il a semblé momentanément surpris et a eu du mal à garder un visage impassible alors qu’il passait rapidement la couverture à Alan Shearer à l’extérieur du studio.

L’hôte de Match Of The Day a tenté de rire de l’incident alors que le bruit continuait de retentir et a dit à Shearer: “Quelqu’un envoie quelque chose sur le téléphone de quelqu’un, je pense. Je ne sais pas si vous l’avez entendu à la maison.”

Image:

Harvey Elliott de Liverpool célèbre après avoir marqué le premier but contre les Wolves en FA Cup





Liverpool a marqué le seul but de la première mi-temps, et pendant l’analyse de la mi-temps, Lineker a déclaré à Ince et Murphy : “Le but de Harvey Elliott était un hurlement… qui n’était pas le seul que nous ayons eu ce soir.”

Le farceur autoproclamé de YouTube, Daniel Jarvis, a depuis affirmé être à l’origine de l’incident, qui a été largement partagé sur les réseaux sociaux.

Jarvis, qui utilise le surnom de Jarvo, a été reconnu coupable d’intrusion aggravée en octobre dernier après être entré en collision avec le joueur de cricket anglais Jonny Bairstow lors d’une invasion de terrain à l’Oval dans le sud de Londres.

Il a été condamné à huit semaines de prison avec sursis pendant deux ans, et a également été interdit de se rendre dans tout lieu où se déroule un match sportif en Angleterre et au Pays de Galles pendant deux ans et de voyager à l’étranger pendant 12 mois.