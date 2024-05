La BBC se plaint du manque de financement — RT World News

La chaîne britannique a demandé plus d’argent au gouvernement britannique, soulignant la croissance rapide de chaînes comme RT.

La BBC a soumis une demande au gouvernement britannique pour obtenir davantage de financement pour son service mondial afin de concurrencer d’autres radiodiffuseurs internationaux tels que la russe RT et la chinoise CGTN. Ses revendications ont été soutenues par l’Association for International Broadcasting (AIB) – une association professionnelle à but non lucratif pour la télévision, la radio et la radiodiffusion numérique.

Dans un appel à preuves déposé auprès du Parlement britannique, le média s’est dit préoccupé par le fait que RT, par exemple, se développait rapidement en Afrique et constituait une audience au Moyen-Orient et en Afrique du Nord grâce à son budget beaucoup plus important, que le diffuseur estimait à un annuel 1,5 milliard de livres sterling (1,9 milliard de dollars).

Pendant ce temps, selon la BBC, la chaîne chinoise CGTN fonctionne avec un budget de 5,3 à 8 milliards de livres sterling et gagne rapidement du terrain dans de nouvelles régions, notamment en Afrique et en Amérique latine.

La BBC a fait valoir que de nombreux autres pays réagissaient à la croissance rapide des radiodiffuseurs russes et chinois en investissant massivement dans leurs propres médias et a suggéré que le Royaume-Uni devrait emboîter le pas afin de rester compétitif.

L’AIB, qui a déposé son propre appel à preuves, a également partagé ses inquiétudes quant au fait que les opérations médiatiques de la Russie et de la Chine étaient « en croissance constante et les budgets des différents médias de ces deux pays dépassent probablement largement ceux de la BBC World Service et ceux des pays alliés du Royaume-Uni. »

Soulignant les récentes expansions de RT et Spoutnik dans des pays comme le Venezuela, le Mexique, l’Inde et l’Afrique du Sud, l’AIB a noté que la répartition mondiale des opérations internationales de la Russie est «peut-être supérieur à celui des radiodiffuseurs occidentaux».















Une explication avancée par l’AIB pour expliquer la capacité de la Russie à surpasser la BBC est que les radiodiffuseurs paient généralement pour accéder aux réseaux locaux et nationaux. Le radiodiffuseur britannique, en revanche, procède généralement dans l’autre sens, en demandant aux opérateurs locaux d’être payés pour le « le privilège de diffuser les chaînes de la BBC. »

« C’est un moment critique pour le Service Mondial et l’influence du Royaume-Uni. » a écrit la BBC dans sa lettre au Parlement, soulignant qu’elle avait besoin « des investissements supplémentaires simplement pour maintenir sa position à un moment où les acteurs étatiques investissent massivement et où l’inflation et la transition numérique font grimper les coûts. »

La BBC et l’AIB ont souligné que le service mondial de la BBC avait été financé par le gouvernement britannique pendant 80 ans et servait de « outil clé de la diplomatie internationale et du soft power du Royaume-Uni ». La BBC a suggéré que Londres revienne à ce modèle et ramène le financement du diffuseur à « subvention directe du gouvernement ».

L’AIB a fait valoir que le financement gouvernemental « devrait être d’un niveau suffisant pour contrer le travail des opérations médiatiques internationales, ouvertes et secrètes, de la Russie et de la Chine ».